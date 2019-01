Un asesinato más

Defender la vida no entiende de género, entiende de personas. Evidentemente, todos somos iguales ante la ley, como dice Vox, pero ¿estamos en igualdad de condiciones mujeres y hombres ante el acoso sexual, las violaciones y el peligro de ser asesinadas? Rotundamente no. Mientras que existan bestias en la calle que nos persigan y nos maten, como a Laura Luelmo o Diana Quer, NO. NO en mayúsculas. Por ello, este verano se aprobó por unanimidad en el Congreso la Ley contra la violencia de género; por ello se ha decidido aumentar la prevención y la protección, porque son clave para erradicar esta lacra social. Porque lo que sí que es básico es la educación, no la del más fuerte, no la del machismo, ni la del feminismo, sino la de los derechos de todos y cada uno de nosotros, de hombres y mujeres.

Por suerte, a día de hoy las agresiones a hombres por parte de mujeres son anecdóticas, y el código penal ya les protege, como a todos; no están desamparados como nos está diciendo Vox. Faltaría más. No hagan juegos de palabras con la igualdad, señorías recién llegadas a las instituciones, porque la igualdad es que hombres y mujeres puedan caminar tranquilamente por la calle, a cualquier hora del día, sin tener miedo a ser violadas o a morir en manos de un bestia porque no, no son hombres, son bestias y eso no entiende de ideologías, la violencia no se negocia, la violencia se erradica y punto. Y no se negocia como están haciendo ahora en Andalucía. Esperemos que PP y C’s se mantengan firmes, no entren en debates meramente descafeinados sobre el feminismo y el machismo. No hablamos de esto, hablamos de velar por el bienestar de todos y díganme que no necesitamos esta ley con una nueva mujer muerta encima de la mesa. Acabamos 2018 con 47 mujeres y tres menores asesinados, y desgraciadamente empezamos el 2019 con una mujer muerta a manos del que había sido su compañero de viaje, un hombre convertido en bestia.

Vox jalea al machismo, no a la igualdad. Seguro que en sus filas los chistes machistas están al alza como desgraciadamente en muchos bares, lugares de trabajo, comidas familiares, porque bien que muchos se siguen riendo entre copas, con el cafecito de la mañana; bien que muchos siguen diciendo y pensando: hombre, es que mírala, está provocando, es que mira cómo va con esa minifalda. Si no que me digan a mí si es justo que “La manada” se vaya de rositas. Fueron 5 hombres contra una. Seguro que muchos piensan que se dejó. Seguro que muchos ven jolgorio en una violación. Aquí les preguntaría a los diputados andaluces de Vox donde está el Código Penal.

Señores, aunque vaya en bragas por la calle. NO VIOLEMOS, NO ACOSEMOS, NO ASESINEMOS. Sólo se me ocurre mucha muchísima protección y dosis infinitas de educación, desde la cuna, porque la violencia también se mama, como todo. Los valores, la educación, empiezan en casa, luego pasamos a la escuela y finalmente a vivir en sociedad y en sociedad demostramos nuestros valores y nuestra calidad humana, y la calidad humana no entiende de sexo. No se trata de discriminar al hombre, se trata de aislar al violador, al asesino, a la bestia. Sigamos en la batalla de una buena educación en valores, en la batalla de valorar y respetar a las personas independientemente de su sexo. Seamos personas, persigamos una sociedad sensible frente a cualquier acto de violencia.