Aecid, una agencia española bajo sospecha

En España existe un órgano público, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea, que se dedica supuestamente a cooperación internacional al desarrollo. Es la Aecid y parece que entrar a analizar su actividad te coloca en el lado diabólico insolidario.



En mi corta trayectoria política, me he enfrentado a este tipo de calificativos en innumerables ocasiones, lo que provoca que esos temores a ser vilipendiado hayan prácticamente desaparecido, y los pocos que quedan no afecten a la actividad de control del destino del dinero público que, junto a mi equipo, estamos haciendo.



En esta ocasión, Aecid ha repartido desde 2020 (pues es prácticamente imposible acceder a los repartos anteriores a ese año) la friolera de 1.670 millones de €. Los destinatarios de esas “ayudas” son muy variados. En términos generales, los países que más dinero público español reciben son aquellos cuyos gobernantes son más afines ideológicamente al Gobierno español, así lo certifican los datos. Además de República Dominicana, Cuba, Venezuela, Marruecos y Mozambique, aparece Palestina como destacado receptor de esta “ayuda de cooperación al desarrollo”. Analizando los datos uno a uno, podemos ser conscientes de que el destino de las cuantiosas partidas de dinero público como mínimo son dudosas en cuanto a su recepción y la actividad de quienes lo reciben.

Una de las partidas más controvertidas que hemos encontrado es la relativa a 200.000€ destinados en 2023 a “la salud mental de los palestinos presos en cárceles israelíes”. Esta partida nos hace inferir que desde España estamos financiando los psicólogos de los presos terroristas de Hamás que cumplen pena en Israel

En datos generales, desde 2020 hasta hoy, Palestina ha recibido casi 68 millones de € de dinero público otorgado por la Aecid. Es uno de los países del mundo que más dinero español ha recibido, y los destinatarios concretos de las partidas son, como mínimo, llamativos. Una de las partidas más controvertidas que hemos encontrado es la relativa a 200.000€ destinados en 2023 a “la salud mental de los palestinos presos en cárceles israelíes” Esta partida nos hace inferir que desde España estamos financiando los psicólogos de los presos terroristas de Hamás que cumplen pena en Israel.



La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), es una de las entidades que más financiación pública española ha recibido. Sin contar el 2024, en que aún no han publicado la ayuda, esta organización ha recibido desde 2020 casi 20 millones de €, y no tenemos muy claro que ese dinero redunde en la mejora de la convivencia de la población palestina. Lo realmente grave es que Israel ha denunciado en muchas ocasiones que esta organización ha estado presuntamente involucrada en el peor atentado terrorista ejecutado en territorio israelí, que provocó más de 1.000 muertos. Incluso Israel acusó a la Unrwa de tener una relación estructural con la organización terrorista de Hamás. Ello debería ser motivo más que suficiente para retirar las ayudas a esta organización, al menos hasta aclarar la veracidad de estos hechos.

Subvenciones sin contraprestación

Además de estos entes, la Aecid ha regado constantemente a las instituciones públicas palestinas, sin que se certifique en ningún momento si ese dinero público español redunda en beneficio de la población de la zona. Todas son, y cito literalmente, “subvenciones dinerarias sin contraprestación”, por lo que se hace imposible seguir la pista del uso de este dinero, que puede estar usándose para cualquier cosa, incluso para torturar a la población. En estos términos han recibido cantidades millonarias de dinero público el Ministerio de Asuntos Exteriores Palestino, el Ministerio de Finanzas, la Media Luna Palestina, etc. Mención especial quiero hacer a una partida muy curiosa, lean: Subvención directa a la Oficina de la Presidencia, ¿para qué? Mahmud Abás sabrá…



Tampoco están estas ayudas exentas de la ideología que el Gobierno de España intenta imponer a todos los niveles. Existen ayudas para el cambio climático, inversión verde, liderazgo femenino, resiliencia y demás términos indeterminados que maneja nuestro Gobierno.



Estamos haciendo un análisis pormenorizado de todas estas ayudas, pues nos tememos que detrás de algunas de ellas y usando el escudo que supone la ayuda humanitaria, se esconden intereses siniestros que vamos a intentar localizar. Sigan la pista del dinero, al final está la verdad.