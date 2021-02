La acumulación de microplásticos en el océano es uno de los mayores problemas medioambientales y sanitarios, pues se está introduciendo en la cadena alimentaria a través de las distintas especies que lo ingieren. Hasta ahora se pensaba que la principal fuente de estos microplásticos eran los restos de embalaje que se utilizan comercialmente, pero un equipo de investigadores de la universidad de Oldenburgo, en Alemania, acaba de poner el foco en otro punto: los grandes barcos mercantes que cruzan los océanos.

En un artículo publicado en la revista Environmental Science & Technology, y recogido por Chemistry World, los investigadores señalan que la denominada “pintura antiincrustante” (antifouling) de los grandes barcos, que se utiliza para impedir que se adhieran los percebes y otras criaturas, podría ser una fuente subestimada de estos microplásticos. Para ello, se basan en una serie de mediciones realizadas por el equipo en las aguas superficiales de los estuarios y vías de gran tránsito marítimo en el Mar del Norte, donde han observado que hasta el 80% del plástico procede de estas capas de protección de los buques.

Los barcos dejan estas “marcas de rodadura” similar a las que producen los neumáticos de los grandes camiones

En muestras tomadas en la denominada Bahía Alemana, los autores del trabajo midieron las concentraciones de los diez plásticos más utilizados y vieron que la mayoría eran polímeros como los utilizados en la cobertura de los cascos, muy diferentes de los que se utilizan para el embalaje de productos. Su conclusión es que, al menos en estas zonas del océano, los microplásticos procedentes de los barcos sobrepasan con mucho a los procedentes del embalaje y señalan que es como si los barcos estuvieran dejando en el mar una serie de “marcas de rodadura” similar a las que producen los neumáticos de los grandes camiones. Paradójicamente, este tipo de pinturas se han incorporado en las últimas décadas para sustituir a las coberturas de cobre otras sustancias biocidas que resultaban altamente contaminantes.

Referencias: “Microplastic Mass Concentrations and Distribution in German Bight Waters by Pyrolysis–Gas Chromatography–Mass Spectrometry/Thermochemolysis Reveal Potential Impact of Marine Coatings: Do Ships Leave Skid Marks?”, Environ. Sci. Technol., 2021, DOI: 10.1021/acs.est.0c04522 | Shipping ‘skid mark’ detected in the North Sea (Chemistry World)