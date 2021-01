La "tesis de Dani" se cuela en el BOE: "Ya no se molestan ni en disimular"

El pasado 24 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó qué eran necesario para presentarse a 133 plazas de técnicos especializados en los Organismos Públicos de Investigación. Sin embargo, la polémica ha inundado las redes sociales porque en dicha convocatoria se puede leer "la tesis de Dani".

Twitter no ha tardado en hacerse eco de lo que vislumbró una usuaria de la red entre las explicaciones: "Bronces de óxido metálicos (Tesis de Dani)". Y lanzó una pregunta al aire: "Hablando de endogamia: ¿será esta plaza de técnico especializado (funcionario A2) en el Instituto de Tecnología Química del CSIC para ese tal Dani o alguno de sus compañeros de laboratorio?".

"Podrían haber puesto al menos los apellidos de Dani para poder buscarlo en teseo", añade en su texto.

Pronto, los usuarios han reaccionado con enfado, indignación y, en algunos casos, con humor: "Ay, ahora quiero saber quién es Dani. ¿Tendrá tuiter?". No obstante, han predominado las duras críticas a que en el BOE se hubiese filtrado el nombre del supuesto individuo que lograría una plaza en las oposiciones, antes de su convocatoria.

Piden explicaciones a Pedro Duque

La diputada del PP María Jesús Moro, portavoz de Universidades, también ha criticado este escándalo, señalando directamente al ministro de Ciencia, Pedro Duque, y exigiendo explicaciones.

"¿Ahora también anticipamos y publicamos en el BOE el destinatario de la plaza en la convocatoria de un proceso selectivo? ¡Es vergonzoso!", ha dicho Moro en Twitter.

Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha asegurado que "seguro que el concurso es abierto y transparente, y que al final Dani es el mejor...". "Qué falta de vergüenza", ha añadido.

Indignación en las redes

Así, la mayoría de mensajes recogidos en las redes van en la misma línea. "¡Si no lo veo, no lo creo! Es tanta la arrogancia y el descaro que ya no se molestan ni en disimular", "Enhorabuena, Dani, por tu futura plaza de funcionario en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Cambio Climático, Inclusismo, Agenda 30257 y Enchufismo", "Que barbaridad y que vergüenza", son algunos de los que se pueden leer.

"Decidle que ha salido en el BOE"

Entre los que han optado por el humor para asumir esta controvertida publicación, destacan los que se dirigen al citado Dani. "Dani? Who the fuck is Dani?", dice un usuario, "¿alguien conoce a Dani? Es para decirle que ha salido en el BOE", añade otro.