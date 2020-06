Las redes estallan contra Salvador Illa: "Las cifras del tabaco las tenéis más claras que las del coronavirus"

Por el Día mundial sin tabaco, Salvador Illa publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se alegraba del descenso de fumadores que se había producido durante el estado de alarma por el coronavirus.

"Durante el confinamiento, un 6,73% de los fumadores ha dejado el hábito tabáquico y un 5,98% ha reducido su consumo. Flecha hacia la derecha Hoy, Día mundial día tabaco es importante insistir en que el tabaco ata y te mata", señaló el ministro de Sanidad el pasado 31 de mayo.

Además, la curiosa expresión que utiliza Illa para referirse "a dejar de fumar", usando en su lugar "dejar el hábito tabaquíco" tampoco ha pasado inadvertida.

"No sabéis ni los que han muerto y vais a saber los que han dejado de fumar"

A las pocas horas, Illa recibía un aluvión de críticas por sus palabras. Muchos usuarios de las redes sociales arremetieron contra él increpándole que si el Gobierno no era capaz de saber el número de muertos por coronavirus, cómo iban a saber los que han dejado el tabaco. "No sabéis ni los que han muerto y vais a saber los que han dejado de fumar", fue uno de los zascas que recibió el ministro.

Otros usuarios le han escrito estos otros mensajes en los que acusan de mentir al Gobierno cuando se dan las cifras relacionadas con la covid-19. "Parece que estás cifras las tiene más claras que la de fallecidos por coronavirus, algo es algo", "¡Que precisión en los números! ¿Por qué será que de este ministerio ya no me creo las cifras?", "Mañana saldrán 2000 fumadores más, luego resultará que no lo habían dejado, después será que fumaban el doble, luego..." o "En ese 6,73% se cuentan los que han dejado de fumar "para siempre" porque han fallecido?".