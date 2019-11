A un día del debate electoral entre los candidatos de las cinco principales fuerzas políticas, los líderes de Ciudadanos y de Vox, Albert Rivera y Santiago Abascal, han usado sus redes sociales para poner un poco de humor y distensión a la campaña electoral, y enseñar sus 'armas' para la cita de mañana.

El presidente de la formación naranja, que ha suspendido todos sus actos electorales desde el viernes para preparar el debate, ha abierto la veda con un vídeo en instagram en el que ha mostrado su "arma secreta para el debate", un perrito llamado Lucas. "Quien me ataque mañána en el debate tendrá que enfrentarse a Lucas", ha bromeado Rivera.

Iniciativa de Rivera a la que Vox ha respondido con un 'troleo' en toda regla: una foto de su líder, Santiago Abasca, junto a un Tigre. "Que dice Rivera que se lleva un ayudante al debate, Santi Abascal también", ha señalado Vox en una de sus cuentas de Twitter.

A pesar de la respuesta de Vox, y viendo que el tema se convertía en Trending Topic en España, horas más tarde Ciudadanos ha creado un perfil propio para Lucas.

¡Hola a todos! Soy Lucas. He visto que soy Trending Topic y he querido unirme a Twitter yo también. Bienvenidos y estad muy atentos a mis tuits perrunos 🐶Aquí os dejo el vídeo que he grabado hoy junto a @Albert_Rivera.¡Guau! pic.twitter.com/6aYd1DfOEB