Críticas contra Carmen Calvo por ingresar en una clínica privada

Carmen Calvo se encuentra ingresada en la Clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria y se le ha practicado el test del coronavirus, cuyos resultados se harán públicos cuando se conozcan. Sin embargo, más que su hospitalización, a los usuarios de las redes socailes les ha llamado considerablemente la atención que haya optado por la sanidad privada en vez de por la pública que tanto defiende.

Esta incongruencia, o hipocresía, ha levantado una gran polémica en las redes sociales donde está recibiendo todo tipo de críticas a pesar de que algunos medios como 'El País' han tratado de justificarla y lavar su imagen con estas palabras: "Carmen Calvo, funcionaria de carrera, se encuentra ingresada para ser tratada de una infección respiratoria en la clínica Ruber, de Madrid, de acuerdo con los convenios de Muface".

Sin embargo, un usuario de Twitter ha publicado un documento médico que desmentiría la anterior afirmación, ya que explica que "los beneficiarios de Muface, no podrán optar por ninguna de las especialidades" en la Clínica Ruber.

Aunque hay diferencias de convenios con el hospital Ruber y la clínica Ruber de Juan Bravo, lo cierto es que todos los funcionarios, como reza este otro documento, siempre pueden elegir entre sanidad pública o privada, y su elección ha sido clara.

La doble moral de Carmen Calvo

Muchos ciudadanos están criticando en Twitter esta doble moral de Carmen Calvo, que ya la hemos visto en otros de la izquierda que promulgan que se opte por lo público" pero luego, para ellos, prefieren lo privado, como es el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, Willy Toledo o Juan Carlos Monedero.

Otros usuarios también están recordando que sin embargo, Esperanza Aguirre y su marido, están ingresados a causa del coronavirus en un hospital de la sanidad pública, y eso que la expresidenta de la Comunidad de Madrid también es funcionaria del Estado.

Críticas contra la vicepresidenta por elegir la sanidad privada

Entre las críticas contra Carmen Calvo se pueden leer algunas como estas, en las que también se hace referencia a lo publicado por su medio afín: "Claro, ahora es funcionaria de carrera, no vicepresidenta del Gobierno. El dar ejemplo ya lo dejamos para los ciudadanos encerrados en nuestras casas", "No está cotizando como funcionaria porque no trabaja como tal al ser ahora diputada. Dejen de mentir. Se ha ido a la privada porque le ha dado la gana", "La de malabarismos periodísticos que tienen que hacer estos sectarios para justificar lo injustificable", "Muchos funcionarios de carrera optamos por la sanidad pública, dentro de los convenios de MUFACE, la de todos y todas".

