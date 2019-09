Las redes se llenan de críticas y memes por “los problemas para dormir” de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez acudió este jueves al programa de Antonio Ferreras, ‘Al Rojo Vivo’. Tras la entrevista, una de las frases más repetidas este viernes y que más polémica ha suscitado está siendo la siguiente: “Ni yo ni el 95% de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno”.

“Los problemas para dormir” y lo que le quita el sueño al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE ha tenido muchas reacciones, siendo lo más comentado este viernes por los políticos, los medios y las redes sociales.

Los usuarios de Twitter se han hecho eco de la frase del secretario general del PSOE y han llenado las redes de memesy de críticas y protestas como estos:

Nosotros no te quitamos el sueño,tu eres el que se lo quita a todos los Españoles.No has querido pactar con UPODEMOS,pero no te dejamos dormir hasta que el pueblo duerma tranquilo.#SanchezARVpic.twitter.com/KZcmrUj4yg