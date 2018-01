Lo que nos cuenta esta foto de ayer sobre nuestra salud de hoy

Fíjate bien en la foto. Es una instantánea de la piscina del Parque Sindical de Madrid en algún verano de finales de los cincuenta. La foto circula por redes sociales en cuentas sobre historia y fotos antiguas y hasta en Forocoches han caído en la cuenta de un detalle que salta a la vista. ¿Lo has visto ya?

También puede apreciarse en otros puntos de vista de la época:

Si no has sido capaz de ver nada raro observa un par de fotos cualquiera de piscinas municipales de hoy en día y compara:

La piscina del parque sindical era la llamada playa de Madrid o también el 'Charco del Obrero'. Una inmensa lámina de agua de 12.000 metros cúbicos que por entonces era la piscina más grande de Europa. Algunos días el recinto podía albergar a 40.000 bañistas.

En verano se llenaba de familias de clase media que no podían disfrutar de las piscinas privadas. Todas las piscinas públicas de Madrid, que eran bastante escasas, se abarrotaban.

La fotografía es un retrato de la sociedad de la época, y nos cuenta más cosas de las que nos enseña. Nos cuenta como la moda en bañadores era todavía muy austera y poco atrevida y colorida. Nos cuenta como el escaso número de mujeres indica que no era un plan demasiado femenino ir entonces a la piscina (en eso afortunadamente hemos mejorado). Nos cuenta cómo lo importante era ir a bañarse o refrescarse y no a pasar el rato en las praderas. No cuenta muchas cosas.

En la foto de la piscina del Parque Sindical no hay ni una sola persona con sobrepeso

Pero si hay algo que desvela la foto es la ausencia casi por completo de sobrepeso. Es complicado encontrar un cuerpo que no esté marcado, o bien dibujado, sin llegar a la delgadez enfermiza. Muy poco michelín y bastante músculo. Bien alimentados y más esbeltos que el resto de las fotos de piscinas municipales actuales.

No es casualidad.

¿Cómo hemos cambiado para llegar a esto?

Los datos explican las imágenes. La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de las enfermedades metabólicas (SECO) dice que la obesidad ha aumentado del 7,4% al 17,0% en los últimos 25 años. De cada 10 niños y adolescentes de 2 a 17 años, 2 tienen sobrepeso y 1 obesidad.

National Geographic hizo en 2011 un estudio comparativo de la evolución de la dieta de todos los países industrializados en los últimos 50 años. Los resultados son reveladores.

Comemos mejor que nuestros abuelos pero un poco peor que nuestros padres

Las calorías que los jóvenes del Parque sindical ingerían en los sesenta no solo eran mucho menores sino que provenían de una dieta mucho menos cargada de grasas y azúcares. Ahora comemos mucho más variado pero elegimos mal.

La obesidad ya afecta al 23% de la población adulta en España

Así, en 1961, ingeríamos de media en España 2726 calorías. Ahora pasamos fácilmente de las 3.000. Consumíamos más perecederos, hortalizas, cereales y manteníamos el tipo sin abusar de los azúcares.

Sin embargo, en el 2011 la cosa cambia. La dieta se balancea más hacia las grasas —lo que la hace más calórica— Tomamos el doble de carne y lácteos y disminuimos a la mitad el consumo de cereales. Es verdad que comemos más variado porque en los 60 el consumo de hortalizas, patatas y cereales constituía el 57% de la dieta de los españoles. El acceso a una dieta más rica y mejor es hoy más fácil pero aún así, escogemos mal.

No solo la alimentación ha jugado un papel importante para que veamos un cambio significativo en la obesidad de los niños del Parque Sindical y de las piscinas municipales de Hoy. El estilo de vida, el sedentarismo y las diferentes formas de manejar nuestro ocio y el de nuestros hijos hacen que el gasto calórico sea menor hoy.