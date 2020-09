Madrid, a por la inmunidad del rebaño

Madrid ha perdido por completo el control de los rebrotes, hasta el punto de que ahora hasta Bale quiere irse de la ciudad. Ayuso y Sánchez van a reunirse el lunes en la Puerta del Sol para encontrar soluciones de forma urgente, pero no tan urgente como para saltarse un fin de semana de relax. La Comunidad de Madrid está fallando claramente en las medidas de contención y en su comunicación, y además no tiene ese comodín que tiene Sánchez de sacar la carta de la memoria histórica cada vez que algo se tuerce. La nueva Ley de Memoria Democrática me crea un dilema, por un lado prohíbe ensalzar a dictadores, gremio al que pertenezco, por otro es todo un progreso en el arte de la censura, del que soy gran seguidor. El gobierno central y el autonómico deberían ser más humildes e imitar las medidas anti covid-19 que han funcionado en Corea del Norte: allí cerramos las fronteras de forma preventiva en 1951 y hemos instaurado una dieta extremadamente baja en proteínas animales para evitar zoonosis y prevenir futuras pandemias. La única noticia positiva para Madrid es que ya debe estar cerca de la inmunidad del rebaño.

Y LOS DISTRITOS CONFINADOS SON: pic.twitter.com/h7oMhZxouU — Olalá de fua (@olaladefua) September 18, 2020

El PSOE cada vez que le surge un problema. pic.twitter.com/SRd9Sp7UtP — Kim Jong-un (@norcoreano) September 16, 2020

Tenemos surf y buceo, nos faltan escalada y bachata para hacer un full divorciado. pic.twitter.com/E7KCG4z0wi — Cary Gooper (@Carygooper) September 18, 2020

antes de entrar en el 2021, primero quiero ver el trailer — Pablo Alvarez (@sussooss) September 17, 2020

La que sí tiene claras sus directrices es la OMS que ya ha advertido que no hay que saludarse con el codo. Algunos ya sospechábamos que la mejor parte del cuerpo para saludarse no era la misma en la que luego ibas a dejar la mascarilla cuando llegases al bar.

Esperando que la OMS recomiende hacerse el loco para saludar. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) September 13, 2020

Ojalá se instaure pronto este saludo. pic.twitter.com/Vk29EdiE0i — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) September 15, 2020

Pipi Estrada ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de su gato Trapito, el reputado periodista de El Chiringuito compartió en sus redes un vídeo llorando desconsoladamente junto al cadáver de su mascota para rendirle un bonito homenaje que no olvidaremos fácilmente. El otro protagonista de la semana ha sido Kanye West, al rapero le han suspendido la cuenta de Twitter tras una tarde en la que publicó el número de teléfono del editor de Forbes, denunció el contrato con su discográfica, calificó a la NBA de barco de esclavos y terminó orinando sobre un Grammy, algo que nos habría dejado atónitos si no hubiésemos visto antes el vídeo de Pipi Estrada.

Qué hace Pipi Estrada pic.twitter.com/WUXu8jYPWO — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐚 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) September 15, 2020

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Los científicos han descubierto esta semana fosfina en Venus, un indicador de presencia de vida. Ahora lo que todo el mundo se pregunta es si los habitantes de Venus vinieron a buscar vida inteligente a La Tierra y se llevaron una decepción.

La temperatura en Venus es de 463 grados pero es un calor seco — Sr. Grumoso (@grumositor) September 14, 2020

La temperatura media de Venus es de 463,85 ºC si hay vida allí podemos conjeturar sin miedo a equivocarnos que vivirán como en Córdoba. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) September 14, 2020

Este año está siendo tan bizarro que ya no nos extraña que el videojuego de moda sea el Among Us, un juego con unos gráficos que no darían la talla en la Game Boy, en el que diez tripulantes de una nave deben descubrir a los impostores a bordo, como ya hicieron con Plutón el resto de los planetas o con Cayetana en el Partido Popular.

-peluquera: ha quedado como querias?-yo: siii esta genial me encanta😍😍 pic.twitter.com/YgQFS3MMiN — 17 (@7sevnn) September 12, 2020

Y la sección miscelánea de Tuitopía la encabeza este vegano que ha descubierto que la carne que comemos procede de animales muertos. Para que luego digan que en Twitter no hay cultura.

Y cómo te sientes viendo esto? pic.twitter.com/OmNRpYgJya — Cifu (@Cifudemomento) September 16, 2020

El estado de ánimo de Pikachu parece un calendario de 2020. pic.twitter.com/rgz6g0XBk5 — Acor 😷 (@Acor1597) September 16, 2020

Mirad lo que acabo de ver....creo que está imagen dice mucho ❤️ pic.twitter.com/FG7trNaaHc — Ferleva (@FerLeva_11) September 14, 2020

¡Madre mía, cómo será la rotonda! https://t.co/J8FSmyGqoZ — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) September 14, 2020