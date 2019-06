La increíble foto en Groenlandia que muestra la cruda realidad del deshielo marino

Es, sin duda, una de las imágenes de la semana. Al poco tiempo de compartirla en su Twitter, se ha hecho viral y ha sido compartida por futbolistas o hasta el mismo Pedro Sánchez, líder del PSOE, y muestra la cruda realidad del deshielo marino.

La fotografía está tomada por Steffen Olsen, del Centro para el Océano y el Hielo en el Instituto Meteorológico de Dinamarca el pasado 13 de junio. Mostraba a perros tirando de un trineo con el agua hasta los tobillos, que en realidad es una capa de hielo derretida en el noroeste del país.

La localización del lugar es, exactamente, el fiordo de Inglefield Bredning. Según explica en Twitter Olsen, el hielo era alrededor de 1,2 metros de espesor y que por debajo tenían unos 870 metros de agua. "Junto con los cazadores locales hemos estado midiendo también el espesor del hielo desde diciembre hasta ahora. Una actividad continua desde hace casi una década".

Según dijo a The Guardian Ruth Mottram, científica del clima en el Instituto Meteorológico de Dinamarca: "Ir en trineo tirado por perros sigue siendo la manera más práctica de moverse en esta región en esta época del año.

Y añadió: " El hielo que se forma aquí en invierno es muy, lo que significa que hay relativamente pocas fracturas por las cuales se puede drenar el agua de deshielo, pero la semana pasada se iniciaron condiciones muy cálidas en Groenlandia y en gran parte del resto del Ártico, impulsado por un aire más cálido que se eleva desde el sur".

Condiciones que, según explica, habrían permitido "un montón de hielo derretido desde los glaciares y la capa de hielo".

Durante los próximos días, continuarán las condiciones cálidas por lo que los equipos de rescate se enfrentarán todavía a más dificultades.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD