No, no existe ningún reto viral para ver lo que aguanta tu hijo ahorcándose

Apelar a la seguridad de los hijos es una de las fórmulas más exitosas para propagar un bulo o viral. Se trata de provechar la ignorancia de muchos padres para generar alarma social basada en el miedo. Y propagar un viral es también un seguro de vida para hacer caja de forma sencilla y con el mínimo esfuerzo.

A los hechos nos remitimos:

El último viral trampa es este vídeo [no lo vamos a insertar] difundido por el portal Alerta Nacional de Puerto Rico en Facebook. Una página que no es lo que parece. No es un organismo oficial de la administración puertorriqueña para dar información de interés público sino una web de humor político que publica virales y noticias críticas con el actual Gobernador del país y su equipo. De hecho el primer nombre de la página era David Bernier, candidato y gran derrotado de las últimas elecciones de 2016.

En el vídeo aparece una joven adolescente de unos 13 años que se graba con su smartphone mientras intenta ahorcarse. Se sube a una silla, rodea su cuello con una soga lazada, empuja la silla, se lleva las manos al cuello... hasta que los gritos alertan a un par de familiares que acuden a socorrerla. Las voces que se oyen al final parecen portuguesas.

El texto de la publicación abusa de la inventiva y el tremendismo para alimentar el viral apelando a la seguridad y el peligro que corren los (ignorantes) adolescentes. Un éxito. La publicación lleva casi 10 millones de reproducciones y 275.000 compartidos.

"OJO a los Padres!!! Nuevo reto!! El más que aguante con una soga en el cuello. Padres presten atención con sus hijos por favor. Niños con celulares , se está corriendo que envían este reto por las redes y WhatsApp. Esta niña grabando el reto casi termina muerta."

Tus hijos no son tan gilipollas como te quieren hacer creer. Quizás son más listos que tú y jamás ayudarían a difundir un bulo así.

No hay nada en la publicación (y fuera de ella) que confirme la teoría que se enuncia. Ningún otro vídeo, ningún HashTag en redes sociales, ninguna noticia anterior o posterior que confirme el estúpido 'new challenge' o reto viral. Solo unos cuantos tuits que replican el mismo texto del vídeo de Facebook y que lo único que hacen es propagar y difundir el bulo original.

ATENCIÓN PADRES !!! APARECE OTRO NUEVO RETO DE JÓVENES !!! CONSISTE EN EL QUE MAS AGUANTE CON UNA SOGA EN EL CUELLO...PADRES DE FAMILIA, ESTEMOS MUY ATENTOS CON NUESTROS HIJOS...YA VARIOS NIÑOS CON... https://t.co/EfXBhJpgSS — DON ALVARO COLOMBIA (@DJDONALVARO) 16 de julio de 2018

-------------

“El reto” que supuestamente circula en cadena por whattsap: A ver quién dura más con una soga al cuello... En el video, la chiquilla, menor de edad aparentemente, casi se muere... Por favor... Los crios de 11,12,13 y 14 años no deben usar mvl ni Internet sin supervisión — Carolina (@carolvegac_) 16 de julio de 2018

-------------

El viral se basa en un viejo miedo. Tus hijos están siempre deprimidos, siempre pensando en ahorcarse pero todavía no saben ni cómo hacerse el nudo. Lo que no es más que una famosa viñeta de HUMOR acaba circulando por WhatsApp como un mensaje de pánico viral.

Tus hijos no son tan gilipollas como te quieren hacer creer. Quizás son más listos que tú y jamás ayudarían a difundir un bulo así. Un caso aislado, una broma o incluso un viejo vídeo preparado no convierten una noticia en tendencia mundial. Es solo una historia macabra y cruel que sirve para asombrar e indignar al espectador con el único fin de que en su ceguera sea capaz de trasladar a otros su cabreo. ASí funciona un viral.

Ya pasó con el reto de los preservativos o el de la Ballena Azul o el del agua hirviendo. Un par de vídeos no son mayoría, un par de youtubers no hacen a Youtube basura, un par de 'Sálvames' no hacen todo telebasura. Lo único que se consigue con las generalizaciones y el tratamiento amarillista de este fenómeno es desacreditar a toda una generación a costa de la ignorancia de muchos padres ingenuos y supuestos periodistas. ¿Quién es realmente el ignorante?

La falta de contacto de muchos progenitores con la realidad de Internet y la generación Youtube les convierte en el acelerante ideal para la propagación de estos bulos incendiarios y noticias falsas o sacadas de contexto.

No piques.