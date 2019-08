El vídeo que desvela parte de la magia del cine: así se graba un accidente de coche

A pesar de que la tecnología en el mundo audiovisual ha avanzado tanto que los efectos especiales parecen totalmente reales, hay escenas de películas de acción que son grabadas con diferentes trucos.

Un buen ejemplo de esto es el vídeo que ha compartido el estudio Red Galaxy a través de su cuenta de Twitter. En el clip de 16 segundos se puede ver claramente cómo del simple movimiento sobre el mismo eje de un vehículo se puede conseguir que parezca un accidente real.

Pero no es sólo el efecto del giro, también en el vídeo se puede ver cómo aparecen diferentes restos de tierra u otros objetos en escena: son varias personas los que consiguen aumentar el realismo de una escena que luego en la gran pantalla parecerá totalmente real.

Structure and modeling by Red Galaxy Studio DOP by Red Galaxy Studio Directed by Red Galaxy Studio@redgalaxystudio_😎🚘📽🎬#redgalaxystudio#abudhabi#VFX#cgi#musicvideo#commercial#producer#london#vfx#3d#animation#visualeffects#motiondesign#artistpic.twitter.com/FnwnmEGnW0