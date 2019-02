Una economista de Cambridge se desnuda integralmente en directo para hablar del 'brexit'

¿Qué pensarías si una economista se presentase completamente desnuda en 'El programa de Ana Rosa' o 'Espejo público' para hablar de asuntos políticos? Pues eso es lo que ha sucedido no muy lejos de España.

La reputada economista Victoria Bateman ha aparecido en cueros este martes por la mañana en el programa matinal inglés 'Good Morning Britain', de la cadena ITV. Lo hizo para hablar del 'brexit', que, según ella, ha dejado "desnuda a Gran Bretaña".

Bateman, que trabaja en la Universidad de Cambridge, quería invitar a los partidarios del 'brexit' a que se desnuden y discutan la retirada de Gran Bretaña de la UE en cueros.

Richard Madeley is at it again #AccidentalPartridge@AccidentalPpic.twitter.com/hwWvUtIFw6