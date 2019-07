El chico del "pim, pam, toma lacasitos" de 'Callejeros' reaparece: "Gané mucho dinero"

Ares, el chico que se hizo viral hace diez años por su comportamiento en el programa 'Callejeros' (Cuatro) ha reaparecido esta semana, muy cambiado, en un vídeo de una campaña organizada por Michelín en defensa de la conducción responsable.

El chico del "pim, pam, toma lacasitos"

Recordemos que el joven se hizo famoso tras ser pillado por un control de alcoholemia cuando volvía a casa de fiesta. Justo con la policía se encontraban cámaras del programa 'Callejeros', quienes grabaron a Ares bastante pasado de todo y diciendo frases (ahora míticas) como "pim, pam, toma lacasitos" o "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley", mientras daba saltos como loco.

¿Qué pasó esa noche?

Ares explica en el vídeo de Michelín qué ocurrió aquella noche. "Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, con un par de colegas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y ya nada. Me puse a hacer el 'payasete' por ahí", comenta.

En la entrevista, el joven reniega de quién era hace diez años: "Ese no soy yo". Era muy joven y descerebrado".

Se hizo viral y ganó "mucho dinero"

El vídeo corrió como la pólvora y el chico se hizo muy viral: "Fue más que nada fue por las frases: 'Viva España y viva el rey, viva el orden y la ley', 'pim, pam, toma lacasitos' y cuatro tonterías más que dije".

"Gané mucho dinero, pero el dinero viene y va. Realmente, si pudiera volver atrás, no lo haría. Hacerse famoso por ir borracho o por hacer tonterías, la verdad es que no es muy agradable", declaró.

Actualmente, Ares es un conductor responsable: "Ya no he vuelto a cometer infracciones por alcoholemia ni tonterías de esas. No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que hay en la vía".Aquí tienes el vídeo de la entrevista:

¿Te acordabas de Ares?