Cuando el amor triunfa en la política mundial (aunque solo sea en memes)

El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de este fin de semana acerca del estado de enamoramiento que viven él y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha vuelto a desatar en el país norteamericano y en buena parte del mundo una nueva oleada de memes en los que el "amor" vuelve a triunfar.

"Trump: Kim y yo estamos enamorados"

Y es que poco es mucho para que tuiteros y artistas del meme pongan en marcha sus ordenadores e imaginación y nos hagan disfrutar de las escenas románticas más tiernas de la política mundial.

While speaking at a rally in Wheeling, West Virginia, President Donald tRump says that he and North Korean leader Kim Jong Un "fell in love." - CNN Video https://t.co/H0ERXgtNSMpic.twitter.com/YYSSeqXM3h — McSpocky™ 👽🖖 (@mcspocky) 30 de septiembre de 2018

A pesar de lo idílico de las imágenes, no son escenas que gusten por igual a todos los mortales que habitan un planeta.

“He wrote me beautiful letters. They're great letters. We fell in love," Trump says of Kim Jong Un. pic.twitter.com/lBzatieFR7 — Talia (@2020fight) 30 de septiembre de 2018

Máxime cuando nuevas muestras de pasión entre líderes son tomadas como una infidelidad política.

Trump says he has now fallen in love with Kim Jong-un.#SundayMorningpic.twitter.com/1aTzVElp0O — Cameron Grant (@coolcam101) 30 de septiembre de 2018

Ante lo que fue un amor nuclear que hizo olvidar la más fría de las guerras.

Putin will be so jealous pic.twitter.com/x9aibdjxrN — RaidergirlPLD (@dpraidergirl) 2 de agosto de 2018

La política: un lugar donde también cabe el amor fraternal

No todo en la política global y en el "mundo meme" es pasión desmedida entre líderes y lideresas mundiales y también hay hueco para un amor más sincero, más propio de una madre o de un padre.

#trump oldies but goodies #2 Una publicación compartida de Tom Adelsbach (@tomadelsbach) el 8 Ago, 2018 a las 1:20 PDT

But I keep hearing this sort of sucking sound....? pic.twitter.com/bnvQY2ln0W — Stephen Fay (@Illinois_Fridge) 10 de julio de 2018

El gran embrollo de la política mundial

Cualquier situación, escena pintoresca o gesto es el punto de apoyo que toda relación meme-amor necesita para consolidarse y si el protagonista es Donald Trump perdurar hasta la próxima visita de estado.

Looks like they're all getting along very well... pic.twitter.com/ZgRPdtEHks — Daniel McAdams (@DanielLMcAdams) 24 de abril de 2018

España en el 'amor' y la política mundial

España también tiene su hueco en las relaciones amorosas internacionales y es en las distancias cortas en las que nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana enteros.

Aunque sean amores de los que sirven para olvidar pasiones lejanas.

Rajoy y Sánchez, cada año la misma historia. 💘Idos a un hotel ya... pic.twitter.com/eFzXw4Gn6I — United Unknown (@unitedunknown) 15 de mayo de 2018

De una forma u otra: ¡Qué triunfe el amor!, aunque solo sea desde la ilusión.