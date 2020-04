¿Está Manuela Carmena enferma de coronavirus y ha recibido un respirador en su casa?

Un usuario de Twitter publicaba en las redes sociales que Manuela Carmena había necesitado un respirador en su casa para no tener que acudir a un hospital público. El mensaje del tuitero, Alvise Pérez decía así concretamente: "¿Sabéis qué ex-alcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa 'VitalAire' para evitar acudir a un Hospital Público y hacer cola como el resto de españoles? Os doy una pista: No informará de ello ni @LaSextaNoticias ni medio alguno de izquierdas".

Junto a este mensaje, publicaba una foto de la furgoneta 'Vital Aire', en una calle próxima a la casa de la exalcaldesa de Madrid.

¿Sabéis qué ex-alcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa 'VitalAire' para evitar acudir a un Hospital Público y hacer cola como el resto de españoles?Os doy una pista: No informará de ello ni @LaSextaNoticias ni medio alguno de izquierdas. pic.twitter.com/CIKsofdnWA — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 31, 2020

Carmena lo desmiente: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador."

Al cabo de un par de horas, Carmena negaba en Twitter que estuviera enferma con coronavirus y que hubiera tenido que hacer uso de un respirador. "Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", ha señalado en un mensaje.

Sin embargo, el tuitero ha seguido insistiendo en que la exalcaldesa no niega haber recibido el respirador. "Lean bien el tuit aquellos que vienen en masa a este perfil: 1. Carmena no niega la veracidad de la imagen. 2. Carmena SÍ lo recibió en su domicilio. 3. Carmena dice 'no estar enferma' (yo no afirmé eso) pero no niega haber recibido el pedido de VitalAire. No se dejen engañar".

La web 'Maldita.es' que se dedica a desmentir bulos, todavía no ha podido negar o desmentir si es así y ha escrito en su página: "Maldita.es se ha puesto en contacto con la matriz de la empresa VitalAir, Air Liquide Healthcare, y está a la espera de su respuesta. Este artículo será actualizado con nueva información cuando esté disponible".