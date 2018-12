Macaulay Culkin vuelve a protagonizar la mítica 'Solo en casa'

Casi tres décadas después de su estreno... Macaulay Culkin ha vuelto a meterse en la piel de Kevin McCallister para protagonizar la vuelta de la mítica película de 'Solo en casa'. O al menos... una parte.

Y es que a través de una campaña publicitaria lanzada por Google, se puede ver al actor de ahora 38 años protagonizando la escenas más reconocidas de una de las cintas por excelencia de la década de los noventa. ¿La diferencia con su original? Que Culkin ahora está acompañado de su Google Assistant.

El actor ha aprovechado para lanzar el vídeo también a través de sus redes sociales: "¿Alguna vez te has preguntado cómo es Kevin McCallister como adulto? Yo tampoco. Pero si tienes curiosidad deberías ver esto". Tuit que, por cierto, acumula ya más de 150.000 retuits y casi medio millón de favoritos.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #adpic.twitter.com/uO9qMPrUT3