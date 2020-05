La parálisis beneficia a Sánchez: Rosa María Mateo ya prepara la próxima temporada

Rosa María Mateo llegó para estar tres meses, pero en breve soplará las velas de sus dos primeros años al frente de RTVE. Desde entonces, los cambios no han dejado de sucederse en la casa. El último, el pasado miércoles, cuando los responsables de Televisión Española comunicaron a María Casado que no continuará al frente de La Mañana de TVE a partir de la próxima temporada.

Dos días después, trascendía la noticia -adelantada por este periódico- y el nombre de su sustituta, que será la meteoróloga Mónica López, quien hace seis años fue suspendida de empleo y sueldo durante veinte días por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza tras constituir una empresa de servicios meteorológicos paralela a la radiotelevisión pública. La investigación interna no consideró demostrado que López se lucrase con esa sociedad, pero sí lo consideró un acto de deslealtad.

El relevo de Casado evidencia que la próxima temporada de la radio-televisión pública será configurada por el equipo que la dirige de forma provisional, a la espera de que el Parlamento consensúe quiénes serán los sustitutos.

Máximo Huerta, exministro de Cultura, anunciaba este lunes que deja de presentar el programa A partir de hoy, que hasta hace unas semanas se emitía en la franja matinal de La 1 y que fue una de las apuestas de la Directiva encabezada por Rosa María Mateo. Sus resultados de audiencia han sido durante todo este tiempo muy inferiores a la media de la cadena.

El canal generalista, por cierto, logró en 2019 su peor dato histórico, con una cuota de pantalla del 9,4%. Sus noticiarios estuvieron por detrás de los de Antena 3 y Telecinco. Lo mismo ha ocurrido durante la crisis del coronavirus.

Un asunto enquistado

Rosa María Mateo llegó a la corporación en agosto de 2018, poco después de que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno. Una de las primeras decisiones que tomó en Moncloa fue la de impulsar un Real Decreto para designar a un líder y a un Consejo de Administración provisional para RTVE. Dado que fue imposible lograr la mayoría parlamentaria suficiente para designar a vocales de ese órgano, se optó por otra de las posibilidades que incluía el Decreto: la de nombrar a un administrador único.

La idea que se transmitió entonces fue que Mateo estaría en su cargo durante tres meses, hasta que se resolviera el concurso público que estaba en marcha; y en el que se debía elegir a su sustituto. El problema es que el proceso lleva paralizado más de un año y no parece que desde Moncloa exista una especial vocación por reanudarlo. La excusa -según transmitió Pedro Sánchez en un off the record durante una visita a Los Desayunos de TVE- es que el concurso fue un desastre, entre otras cosas, porque fue asaeteado por una treintena de recursos de otros tantos candidatos.

Fuentes de la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE han afirmado que el tema se abordó al principio de la actual legislatura, pero que se mantiene en standby, sin que haya más noticias sobre el informe de los letrados del Congreso que servirá para despejar todos esos recursos.

Hernàndez, a la cabeza

Mientras este camino se mantiene sin desbrozar, Mateo y su equipo se encargan de configurar la parrilla de programación de la próxima temporada. Al frente de los noticiarios y programas de actualidad de TVE y RNE se encuentra Enric Hernàndez, exdirector de El Periódico de Catalunya, quien fue contratado pocas semanas antes de las pasadas elecciones generales y quien sufrió un varapalo en la votación que se organizó en la plantilla para evaluar su idoneidad para desempeñar el puesto, en el que una amplia mayoría de los participantes se pronunció en su contra.

Desde el pasado enero, ejerce de director provisional de los Servicios Informativos de TVE. Sin embargo, todavía no se ha oficializado su sustituto, lo que le otorga amplios poderes de decisión sobre los telediarios.

La oposición parlamentaria solicitó hace unas semanas que Mateo compareciera en el Parlamento para dar cuentas de su gestión, pero el PSOE y Unidas Podemos -con mayoría en la Mesa- rechazaron la petición, al asegurar que Mateo forma parte de la población con un mayor riesgo de contraer la covid-19.

El PP y Ciudadanos insistieron y exigieron la comparecencia telemática, pero, aun así, las formaciones que conforman la coalición gubernamental lo rechazaron.

Hay que recordar que RTVE adjudicó 50 contratos durante las primeras semanas del estado de alarma; y, entre enero y septiembre de 2019, su gasto en productoras fue superior a los 100 millones de euros. Ninguno de estos acuerdos ha pasado por el filtro del Consejo de Administración porque este órgano no existe desde hace casi dos años.

E cualquier caso, cabe recordar que el pasado enero la propia Mateo traslado al presidente Sánchez que ponía su cargo a disposición del Ejecutivo.