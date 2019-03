Carlos Slim y Unidad Editorial negocian una alianza para lanzar Marca en Estados Unidos

Unidad Editorial y el Grupo Carso, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, negocian actualmente una alianza para lanzar en Estados Unidos la web deportiva Marca Claro. El acuerdo no está cerrado, aunque se espera que este portal pueda estrenarse durante el verano, según han explicado a Vozpópuli fuentes del grupo español.

Ambas partes estudian actualmente la forma en la que se pondrá en marcha este proyecto, que implicará una ampliación del acuerdo de colaboración que mantienen Unidad Editorial y el Grupo Carso, que comenzó a negociarse en 2014 y se sustanció a principios de 2017, con el lanzamiento de la web Marca Claro en México.

Además de en el país centroamericano, existen otras dos ediciones de este portal en Colombia y en Argentina. Esta última se lanzó el pasado verano, antes del Mundial de Fútbol de Rusia, y se coordina desde dos redacciones: una en Buenos Aires -en las dependencias del Grupo Carso- y otra en Madrid.

En este tiempo, las dos empresas han estudiado la posibilidad de introducir esta marca en el mercado brasileño, que es el más potente de América Latina. Sin embargo, la idea se aplazó por las dificultades derivadas de realizar un producto en portugués. En el caso de Estados Unidos, la web se dirigirá al público hispanohablante.

Ingresos 'extra' para Marca

Los objetivos que persigue Unidad Editorial con este proyecto son, por un lado, el de incrementar el peso de su cabecera deportiva en Latinoamérica y, por otro, el de abrir nuevas vías de ingresos que ayuden a compensar la caída que ha sufrido el negocio del papel durante los últimos años.

Basta consultar las cuentas de este periódico deportivo para cerciorarse del impacto que ha tenido la decadencia de la prensa escrita -así como las turbulencias en el mercado publicitario- en el negocio. De este modo, mientras en 2010 declaró unos ingresos de 125 millones de euros, en 2017, de 63 millones. Es decir, se anotó un descenso del 50%.

Unidad Editorial no ha ofrecido datos económicos concretos sobre los resultados que ha obtenido con el proyecto Marca Claro. Sin embargo, el pasado noviembre, al comunicar sus resultados semestrales, incidió en que su tráfico en Latinoamérica ha aumentado el 60% desde 2017.

Socio millonario

No hay que olvidar que Slim –que delega en su yerno Arturo Elías este proyecto- es poseedor de una de las mayores fortunas del mundo, con negocios en varios países y con una especial fuerza en los sectores de las telecomunicaciones, las infraestructuras y los servicios financieros. El magnate ha demostrado interés en los últimos años en el sector de los medios de comunicación. De hecho, estuvo presente, entre otros, en el Grupo Prisa y lo está en The New York Times.

No hay que olvidar que los rotativos de Prisa tienen una presencia significativa en la región. En México, El País tiene una línea editorial cercana al Partido Revolucionario Institucional y al presidente del Estado, Enrique Peña Nieto, con quien Slim mantiene una complicada relación. Llama la atención, en este sentido, que el magnate mexicano se haya aliado con el principal rival de Prisa en España, una empresa que se ha marcado como objetivo crecer en este continente.