La Junta de Accionistas de Prisa cesa a Javier Monzón como presidente

Ni siquiera ha hecho falta esperar a su dimisión. Los socios de Prisa han decidido cesar a Javier Monzón como presidente de la compañía, a iniciativa de Amber Capital. En la votación acaecida en la Junta de este viernes, el 52% de los asistentes se ha pronunciado en contra de su continuidad, frente al 46% favorable.

La compañía celebrará en la tarde de este viernes un Consejo de Administración en el que está previsto que Javier Monzón abandone formalmente la presidencia de la compañía. Este hecho sucederá tras dos años de tira y afloja con el principal accionista, Amber Capital, que ha criticado en reiteradas ocasiones el rumbo que el expresidente de Indra ha fijado para la empresa.

De momento, no está claro el sustituto, aunque desde el grupo se baraja la figura de Manuel Polanco, quien, precisamente, dejó la presidencia en 2018 en manos del propio Monzón.

Algunos medios hablan de la posibilidad de que José Miguel Contreras sea designado consejero con vistas a ser presidente, si bien desde el entorno de Amber Capital niegan tajantemente que el fondo le haya propuesto como sustituto. Fuentes internas de Telefónica tampoco tienen constancia de este asunto y el propio Contreras, en conversación telefónica con este periódico, ha negado este supuesto.

Ahora bien, otras fuentes de Prisa inciden en que podría entrar a formar parte del Consejo.

Dardos en la Junta

El propio Monzón se ha pronunciado sobre este asunto en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada este viernes, que ha estado salpicada de continuas dificultades técnicas que han retrasado su celebración y han complicado su seguimiento de forma telemática.

En concreto, ha dicho que, tras conocer la propuesta de un accionistas -Amber Capital- para que abandone la presidencia de Prisa, ha convocado un Consejo de Administración, que se celebrará a las 16.00 horas de este viernes, en el que se tratará el asunto de su dimisión "de forma ordenada" y teniendo en cuenta la opinión del resto de los socios. En el encuentro también se hablará de su sustituto.

Amber Capital ha justificado su sorpresiva propuesta de cese de Monzón de la siguiente forma: "No podemos seguir confiando en quien ha dificultado la estrategia del grupo (...) Nos gustaría que se hubiera ido de forma voluntaria".

"Yo nunca he querido ser causa de división entre los accionistas" y "no es veraz ni responde a los hechos que yo no comparta la visión estratégica de Amber, que he impulsado y que he conseguido que haya sido aceptada por el Consejo por unanimidad".

Vieja guerra

Conviene tener en cuenta que el dueño de Amber Capital, Joseph Oughourlian, ha sido partidario de la salida de Monzón de Prisa desde poco después de que fuera designado como presidente. De hecho, ya expresó su malestar en verano de 2019 después de que fuera imputado -la causa se archivó posteriormente- dentro del caso Púnica.

Entonces, el Comité de Nombramientos y Retribuciones de Prisa activó un procedimiento para determinar si Monzón estaba capacitado para continuar como presidente de la compañía. De ahí surgió un informe favorable que ratificó el Consejo de Administración.

La batalla entre las partes no acabó ahí, pues el pasado verano Amber Capital maniobró para lograr le cese de Monzón en la Junta Ordinaria de Accionistas, si bien renunció a plantear este punto tras alcanzar un acuerdo con el presidente del grupo sobre la hoja de ruta que deberá seguir Prisa para aliviar sus urgencias financieras.

Esta estrategia contempla la división del grupo en dos áreas: por un lado, una que incluirá todos sus medios de comunicación; y, por otro, una que abarcará su negocio de educación en Latinoamérica.

Durante la Junta Extraordinaria de Accionistas se ha aprobado, precisamente, la venta del negocio de Santillana España a la finlandesa Sanoma por 465 millones de euros. De hecho, éste era el principal asunto por el que se había convocado la reunión.