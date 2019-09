Ferreras, Errejón y el debate que viene

Íñigo Errejón concedió a Antonio García Ferreras, a quién si no, su primera entrevista tras presentar en sociedad Más País. En La Sexta nos lo recordaron una y otra vez antes, durante y después de semejante momento. Anuncios y cebos insistentes a todas horas porque "a partir de las 11" podríamos ver a los dos personajes frente a frente. La conclusión, a posteriori, es que no fue para tanto, acaso porque las expectativas habían vuelto a crecer por encima de sus posibilidades.

No fue la mejor ni la más entretenida de las entrevistas periodísticas. Tampoco la más combativa ni la más picante. Resultó demasiado tediosa por su extensa duración y porque Errejón, que por cierto se ha olvidado de su amada transversalidad, se dedicó a repetir una y otra vez que posibilitará "el acuerdo del bloque progresista". El propio presentador y unos cuantos tertulianos buscaban contradicciones y errores pero el político soltaba su propaganda con ese estilo buenista que lo caracteriza.

No hubo lo que se buscaba

En esta sociedad desjerarquizada, gaseosa y frenética que nos ha tocado vivir, las buenas entrevistas son aquellas en las que el entrevistador consigue que el entrevistado diga alguna barbaridad que pronto se viralice en las redes sociales y que a continuación copien bovinamente los medios digitales sin ningún tipo de análisis o valor añadido. Una declaración altisonante y vacua que intensifique la orgía de visitas.

No hubo suerte. El fundador de Podemos, de Más Madrid y de Más País -¿eso son dos o tres partidos fundados?- no entró a valorar ni a responder las mil y una descalificaciones que le pusieron delante para que picase el anzuelo. "No venimos a la política para esto", repitió hasta el hartazgo propio y de los televidentes.

Mentirán quienes digan que fue un masaje antes que una entrevista. Hubo no pocas preguntas comprometedoras, pero las respuestas de Errejón, tan medidas que no dejan resquicio a la improvisación, casi obraron el milagro de que el inventor del lema "más periodismo", ese hombre cuyo entusiasmo se dispara con cada "última hora" como si estuviera al borde del infarto, se aburriera por primera vez en directo.

Para existir mediáticamente hablando hay que aparecer en el programa de Ferreras. Solo Abascal resiste por ahora la tentación porque está más cómodo en otras latitudes mediáticas

La decisión de Errejón (no la de concurrir a las elecciones, que estaba cantada, sino la de elegir Al rojo vivo) demuestra una vez más que Ferreras se ha convertido en el referente informativo en España, guste ello o no al personal. Para existir mediáticamente hablando hay que aparecer en su programa. Solo Santiago Abascal resiste por ahora la tentación porque está más cómodo en otras latitudes mediáticas.

Ahora que sabemos, también gracias al entusiasta Ferreras, que Pedro Sánchez no concilia el sueño porque se imagina como ministros a Pablo Echenique o Pablo Iglesias y ahora que hemos visto a este último compartir presentaciones de libros con Juan Luis Cebrián, estamos vacunados contra el asombro. Quizás solo nos quede por saber qué le quita el sueño a Ferreras, a la persona más allá del personaje. Eso sí que merece un sesudo capítulo de La Sexta Columna.

El debate que viene

Parece ser que en Unidas Podemos se quejan de que el presentador de La Sexta mima demasiado a Errejón. Pero esto no debe sorprenderles, porque ya ocurría cuando el político aún vestía de morado. Me importa medio bledo con quién simpatice más el periodista, pero sí es relevante qué vaya a emitirse en su cadena. Y, por la experiencia reciente, parece que se acerca, lento pero seguro, el gran debate electoral. Prepárense.

No parece aventurado afirmar que se avecina un debate a seis organizado por Atresmedia en la campaña electoral del 10-N. Los cuatro jinetes de la apocalíptica legislatura -era la 13, el mal fario aún funciona- estarán acompañados por los líderes de Vox y Más País. Será "el debate decisivo", of course. Y habrá morbo a raudales por demasiados motivos. Pero eso ya lo sufriremos cuando llegue. Con la extenuante entrevista un servidor ha tenido bastante.