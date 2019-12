Rusia, excluida de los JJOO de Tokio y del Mundial de fútbol de Catar por dopaje

Rusia ha sido excluida durante cuatro años de participar en cualquier competicion internacional deportiva. La Agencia Mundial Antidopaje ha impuesto esta sanción al país liderado por Vladimir Putin por manipular un banco de datos que el país entregó a la autoridades en enero de 2019.

Esta medida no afecta a todos los deportistas, ya que los que no hayan estado implicados en este caso de dopaje sí que podrían participar en las competiciones deportivas. Eso sí, no lo harían bajo la bandera de Rusia ni tampoco sonaría nunca el himno ruso en caso de alzarse con alguna medalla de oro en Tokio 2020.

Hay que recordar que esta medida, la de los deportistas rusos compitiendo bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional (COI), ya se vivió en los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro en 2016.

Rusia podría apelar esta sanción

La resolución, tomada de forma unánime por la AMA, se ha producido tras la reunión celebrada en Lausana (Suiza). Rusia tiene ahora 21 días para apelar contra la sanción, algo que se decidiría en el Tribunal del Arbitraje para el Deporte.