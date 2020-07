Disturbios en Belgrado tras declararse el toque de queda y nuevas restricciones por la crisis

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, declaró el pasado martes el establecimiento de un toque de queda de tres días para afrontar la "alarmante" situación de la pandemia del coronavirus en el país, provocando protestas de miles de personas en la capital.

Este toque de queda comienza a las seis de la mañana del viernes y acaba a las cinco de la mañana del lunes y afectará a la ciudad de Belgrado, con posibilidad de efectuarse también en el resto del país, según declaró Vucic. Además, quedan prohibidas las reuniones de más de cinco personas en espacios cerrados y al aire libre.

“La situación es alarmante en Belgrado. Es grave en otras cuatro ciudades de Serbia, pero en Belgrado es crítica”, dijo el mandatario en el comunicado.

Tras el comunicado de Aleksandar Vucic para anunciar las restricciones que tendrán lugar durante el fin de semana, miles de ciudadanos de la capital salieron a las calles para expresar su malestar, bloqueando el tráfico cerca del Parlamento y gritando "ladrones" y "fuera".

🇷🇸: PROTESTOS EM BELGRADO Sérvios protestam contra as medidas de confinamento e pedem a renúncia do governoA pandemia avança no país báltico + pic.twitter.com/zAh4wqnaxp