EEUU alerta de la "extraordinaria" expansión del coronavirus por todo el país

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha aseguradp en el programa 'This Week' que no confía en Birx, quien fue designada por Donald Trump. Afirma que el presidente estadounidense "está difundiendo desinformación sobre el virus", y que por ello no confía en la gestión de la pandemia en el país.

