Muere Charles Dolan, el empresario y fundador de HBO, que cambió para siempre la televisión norteamericana

El empresario estadounidense Charles Dolan, pionero de la televisión por cable -que fundó las compañías Cablevision y Home Box Office Inc., hoy conocida como HBO, y el primer canal de televisión de 24 horas de noticias locales en EEUU-, murió el sábado en Nueva York a los 98 años de edad por causas naturales, según informó su familia.



"Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro amado padre y patriarca, Charles Dolan, el visionario fundador de HBO y Cablevision", indicó la familia en un comunicado enviado a Newsday, que perteneció a Dolan y que ahora está en manos de su hijo Patrick, según medios locales.



También fue el fundador la estación de televisión American Movie Classics en 1984.



Dolan, nativo de Cleveland pero radicado en Long Island, Nueva York, -donde estableció la sede de algunas empresas- también tuvo participaciones mayoritarias en empresas que poseían el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall, los New York Knicks y los New York Rangers, de la Liga Nacional de Hockey.



Cuando fundó Home Box Office en 1972, la cadena fue promocionada como “el Macy’s de la televisión”, presentando eventos en vivo, deportes y películas sin interrupciones comerciales para quienes estaban dispuestos a pagar por el servicio, recuerdan los medios. Un año más tarde fundó Cablevision.



HBO lideró la revolución del cable, seguida pronto por CNN, Nickelodeon y ESPN. En 1973, Dolan vendió su participación en HBO junto con los activos de su compañía Sterling Manhattan Cable a Time Inc. para fundar Cablevision, que creció hasta convertirse en uno de los principales operadores de este sistema de televisión por pago en EEUU.



Como hombre visionario, en 1986 lanzó News 12 Long Island, el primer canal de noticias por cable regional de 24 horas en EE. UU. que dio origen al grupo News 12 Networks de canales de noticias locales en el área de Nueva York, destacan además los medios.



Cablevision fue vendida en 2016 a la compañía francesa de telecomunicaciones Altice por 17.700 millones de dólares y aún sigue funcionando bajo el nombre de Optimum. Newsday, que Cablevision compró en 2008, también fue parte de la venta. Pero, su hijo Patrick encabezó el grupo que en 2016 adquirió el 75 % de Newsday Media Group y más tarde, en 2018, se hizo con el restante del 25 % y hoy continua al frente de esta empresa. .



La familia Dolan mantiene su participación mayoritaria en el Madison Square Garden, los Knicks, los Rangers y el Radio City Music Hall y lideró un grupo que recompró el 75% de Newsday Media Group en julio de 2016. Patrick Dolan luego compró la participación restante del 25% en 2018.



El patrimonio de la familia Dolan se estima en 5.400 millones de dólares, según Forbes.



"Aunque muchos habitantes de Long Island recordarán su generosidad personal y su perspicacia empresarial, el legado duradero de Charles Dolan está en el poder de las ideas que ayudaron a transformar la televisión, el medio que define nuestra era y la sociedad estadounidense que reflejaba", indicó el periodista y autor de varias biografías Thomas Maier, destaca la cadena ABC.