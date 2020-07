China exige a EEUU el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu

China ha exigido este viernes el cierre del consulado norteamericano en la ciudad de Chengdu. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha obligado a cesar "todas sus operaciones y eventos".

El país asiático ha decido tomar represalias contra Estados Unidos, como respuesta a la reciente orden de clausura de la oficina diplomática china en Houston (Texas), para "proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos". Este viernes acaba el margen de 72 horas que dio Washington para su cierre.

La última medida que ha tomado Washington es una de las más agresivas desde que se establecieron relaciones diplomáticas con Pekín en 1979. La tensión entre ambas potencias mundiales ha incrementado, en medio de las nuevas acusaciones de espionaje por parte de EEUU.

We strongly condemn and firmly oppose the abrupt demand for closure of Chinese Consulate-General in Houston. This is a political provocation. We urge the US to immediately revoke this erroneous decision. Otherwise, China will have to respond with legitimate and necessary actions. pic.twitter.com/XGZr1tXtzp