EEUU eleva la tensión con China: le da 72 horas para cerrar su consulado en Houston

Estados Unidos ha dado 72 horas a China para que cierre su Consulado General en Houston, argumentando que hay un "desequilibrio" en las relaciones bilaterales, algo que Pekín ha considerado una "provocación política", al tiempo que ha amenazado a Washington con adoptar "contramedidas".

La información la ha avanzado en Twitter el editor jefe del diario oficial 'Global Times', Hu Xijin, pero posteriormente el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin lo ha confirmado en la rueda de prensa diaria.

De acuerdo con Wang, citado por el diario local 'South China Morning Post', la Administración de Donald Trump de mano de la portavoz de Gobierno, Morgan Ortagus, notificó la orden de cierre a China el martes, por lo que a partir de ese día tiene 72 horas para clausurar esta oficina consular.

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move.

"Estados Unidos ha argumentado que hay un desequilibrio en las relaciones bilaterales, pero esta es su excusa habitual sin que haya fundamento. De hecho, a juzgar por el número de diplomáticos y de instituciones diplomáticas, Estados Unidos tiene muchos más que China", ha indicado Wang.

Además, ha denunciado una ofensiva diplomática de Washington hacia Pekín por la cual "Estados Unidos ha puesto restricciones a los diplomáticos chinos en junio y en octubre sin una razón válida".

En su opinión, "debido a los deliberados actos de incitación al odio por parte de Estados Unidos, las delegaciones chinas en el país han recibido recientemente amenazas de bomba y de muerte".

"La Embajada estadounidense en Pekín también ha publicado frecuentemente artículos atacando a China", ha añadido el portavoz ministerial, estimando que con todo esto queda claro "quién está interviniendo en los asuntos internos de otros y quién ha empezado la confrontación".

Así las cosas, el Gobierno de Pekín ha condenado "enérgicamente" la solicitud estadounidense, considerando que se trata de una "provocación política", ya que no obedece a un movimiento previo, sino que se ha tomado "unilateralmente", dando lugar a "una escalada sin precedentes".

"China exige a Estados Unidos que revoque esta errónea decisión", ha dicho Wang, advirtiendo de que, "si Estados Unidos sigue adelante, China tendrá que adoptar las contramedidas necesarias".

Medios estadounidenses han informado este miércoles de que la Policía y los Bomberos de Houston acudieron el martes por la noche al Consulado General chino porque estaban quemando documentos en el jardín.

Firefighters arrived at the Chinese consulate in Houston after witness reports that papers were being burned outside in open containers, according to local media reports, citing police pic.twitter.com/qCkkQniW29