Biden sufre pequeñas fracturas en un pie tras caerse cuando jugaba con su perro

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene pequeñas fracturas en un pie como consecuencia de una caída que sufrió el sábado cuando jugaba con uno de los dos pastores alemanes que tiene la familia, según informa la CNN.

En un comunicado, el médico del próximo mandatario estadounidense ha contado que Biden tiene una pequeña fractura en el empeine de un pie y ha señalado que "probablemente" tendrá que llevar una bota especial "durante varias semanas".

"Las primeras radiografías no muestran ninguna fractura clara pero su examen clínico ha requerido unas imágenes más detalladas", ha indicado el doctor Kevin O'Connor.

"La posterior tomografía computerizada confirma pequeñas fracturas en los huesos cuneiformes intermedio y lateral, que están en el empeine. Se anticipa que probablemente necesitará una bota especial para caminar durante varias semanas", ha explicado.

La oficina de Biden informó el domingo de que el presidente electo sería examinado por un médico especialista en ortopedia como medida de precaución tras haberse torcido un tobillo cuando jugaba con Major, uno de los dos pastores alemanes que tiene la familia.

El domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó desde su cuenta de Twitter un mensaje deseando una pronta recuperación a Biden. "¡Ponte bueno pronto", ha afirmado el mandatario estadounidense, en un mensaje en el que se puede ver un vídeo en el que Biden sale de un hospital en Delaware.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld