Trump anuncia que apelará la decisión de un juez sobre el muro en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su Gobierno apelará la decisión de un juez que ha ordenado el bloqueo temporal de parte de los fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

"Otro juez activista designado por (Barack) Obama ha fallado contra nosotros sobre una sección del Muro del Sur que ya está en construcción. Este es un fallo contra la Seguridad Fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de humanos. Estamos pidiendo una apelación rápida", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!