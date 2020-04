Trump carga contra China por el número de fallecidos: "Es mayor que el de EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra China después de que este pasado viernes el país asiático admitiese un fallo en el recuento de muertos por coronavirus por el que se duplicab la cifra declarada con anterioridad.

"China acaba de anunciar una duplicación en el número de muertes por el enemigo invisible. ¡Es mucho más alto que eso y mucho más alto que EE. UU., ni siquiera cerca!", ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!