Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero

El legendario exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant ha muerto este domingo en un accidente de helicóptero en California, según ha confirmado la Policía después de que la web de noticias TMZ adelantase lo ocurrido.

El accidente se produjo esta mañana y, según la televisión estadounidense ABC, se ha cobrado la vida también de otras cuatro personas que viajaban junto a la estrella del baloncesto a bordo de la aeronave, entre ellas su hija mayor, de 13 años de edad. La esposa del exjugador, Vanessa Bryant, no iba en el helicóptero.

El impacto ha causado un incendio que fue extinguido por los bomberos. La policía ha abierto una investigación sobre las causas del siniestro.

El escolta, cuarto máximo anotador en la historia de la NBA, se retiró de las canchas en 2016 anotando 60 puntos en su último partido. Sus números 8 y 24 fueron retirados de la mítica franquicia de Los Lakers.

Consiguió cinco anillos de la NBA, dos de ellos, los de 2009 y 2010, junto al jugador español Pau Gasol, del que era íntimo amigo y al que en público llamaba "hermano". Según fuentes citadas por la Cadena Ser, el jugador catalán está "muy afectado" tras conocer la noticia del fallecimiento.

No me lo puedo creer! No sé que decir! He llorado cuando lo he visto! Increible! Duele mucho! Es un día muy triste!DEP @kobebryant #gracias por lo que has dado al baloncesto! pic.twitter.com/BHhpfbs41i

Algunos jugadores españoles como José Manuel Calderón han reaccionado a través de las redes sociales. "¡No me lo puedo creer! ¡No sé que decir! ¡He llorado cuando lo he visto! ¡Increíble! ¡Duele mucho! ¡Es un día muy triste!", ha expresado.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD#Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing. Avoid the area until further notice.