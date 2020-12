Las zapatillas más codiciadas: todo coleccionista mataría por ellas

La fiebre por coleccionar zapatillas especiales se ha extendido en los últimos años hasta llegar a su punto más álgido durante este 2020. Convertirse en coleccionista de 'sneakers' es muy duro y difícil, no basta con tener dinero y comprar, el trabajo de campo implica mucho más. ¿Frikis o mitómanos? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que sí es indiscutible es que son buenos inversores ya que la reventa de zapatillas puede ser uno de los negocios más lucrativos hoy en día.

Lo más importante para ser un buen coleccionista es tener claro el calendario con las fechas de salida a la venta de las ediciones especiales. Una vez llegado el día grande, es momento de hacer colar para hacerte con uno de los preciados pares, esto puede significar largas colas frente a una tienda, como las que se hacen para conseguir un lugar en primera fila en los conciertos, o encadenarte a la pantalla del ordenador o el móvil hasta que llegue la hora exacta.

Si eres de los privilegiados en conseguir un par... más vale hacerte con dos. Uno para incluirlo en tu colección privada, colecciones que las hay de muchos tipos, desde aquellos que las mantienen intactas como piezas de museo en vitrinas y estanterías (hay quienes ni las saca de la caja para evitar cualquier deterioro), o usarla en público para presumir de la última adquisición. ¿Y el segundo par? ¡Para revender y hacer negocio!

El 2020, año de crisis para el sector de la moda, ha sido clave para la venta de zapatillas. Por un lado la fiebre por el homewear, la compra de ropa cómoda y la avalancha de nuevos deportistas que vivimos durante el confinamiento y la desescalada, ha hecho que no haya descendido las ventas respecto a anteriores años. En cuanto a las zapatillas de coleccionista, también se ha vivido una edad dorada ya que las marcas han disparado sus ingresos viendo el éxito de ventas que despiertan los lanzamientos de ediciones limitadas... y cuanto más limitadas mejor.

El nacimiento de la 'sneaker-manía'

Pero este fenómeno no es algo nuevo, el coleccionismo de zapatillas nació en los años 80 con la llegada de las primeras Nike Air Jordan. Durante las siguientes décadas no ha hecho más que crecer apoyadas por las tendencias que se han ido sucediendo. Se arrancó con la influencia del mundo del baloncesto, el hip hop cogió el testigo hasta llegar a la época sporty en la que estamos inmersos en las que las zapatillas pueden pisar alfombras rojas y complementar looks de fiesta sin que nadie se sorprenda.

¿De dónde viene la palabra 'sneaker'? Pues es un término que viene del inglés "sneak up" que significa algo así como "acercarse furtivamente" y se refiere a sus suelas de goma, mucho más silenciosas y discretas que las que existían hasta el momento. Hoy en día el término 'sneaker' forma parte de nuestro vocabulario diario, sobre todo para los más amantes de la moda, y hasta ha dado vida a palabras derivadas como los "sneakerhead" que es el término que identifica a los coleccionistas de este tipo de calzado.

El valor de unas Nike Air Jordan puede superar el medio millón de euros

Si fuiste de los primeros sneakerheads que se hicieron con unas Nike Air Jordan hace 40 años, debes saber que su valor actual es de más de medio millón de euros y es que en mayo se subastaron en la famosa casa Sotheby´s logrando alcanzar la cifra de 560.000€, eso sí, venían firmadas por el mítico jugador de baloncesto de los Chicago Bulls.

Según el portal Statista, el negocio de las zapatillas llegará a alcanzar los 98 millones de euros en el año 2024. No es de extrañar que las firmas de lujo se lancen a crear sus propios modelos de edición limitada haciendo que las zapatillas hayan cambiado las pistas por las pasarelas como su habitat natural. Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, Gucci o Prada son sólo algunos ejemplos que han elevado el precio normal de unas zapatillas hasta superar la cifra del millar de euros.

Esta evolución que ha experimentado la zapatilla ha hecho que haya pasado de ligarse a una clase marginal a calzar a los más privilegiados de la sociedad. La oferta ha aumentado pero la clave para despertar un mayor interés, y por tanto poder elevar los precios hasta cifras mareantes, es sacar ediciones limitadas a muy pocos pares. Este nuevo tipo de ventas, totalmente contrarias al fast fashion que hace que una prenda de Zara pueda verse por todas partes, ha alentado un negocio paralelo que es la reventa. El sistema más común se encuentra en Internet y en plataformas de venta de segunda mano y algunos modelos pueden suponer unos beneficios de lo más lucrativos.

Las zapatillas más deseadas

Si te hemos despertado el interés por este nueva forma de hacer negocio, hoy en Vozpópuli te vamos a dar algunas recomendaciones de las 'sneakers' que más furor están causando en el mercado durante este año por ser ediciones muy limitadas, acuerdos especiales entre firmas o diseños tan extraños que se han vuelto verdaderas obras de culto.

Para su colección de este invierno, Dior se ha asociado con la firma Nike para presentar una nueva versión de la sneaker Jordan de edición limitada. Es un diseño inspirado en el estilo deportista del legendario Michael Jordan pero con el gusto de la maison Dior que se hace patente con la irrupción de su logotipo en la mítica silueta de Nike.

Sólo han lanzado a la venta 8.500 pares lo que ha permitido ponerle un precio que roza los 2.000€. ¿Desorbitado? Pues debes saber que aquellos que lograron hacerse con una de ellas el día de lanzamiento las están revendiendo por más de 6.500€ así que en unas semanas ya han triplicando su valor inicial.

Nike es una de las marcas que nutre a los coleccionistas de más modelos icónicos. Otro ejemplo es su zapatilla inspirada en los envases de la marca de helados Ben & Jerry´s. El resultado son unas zapatillas repletas de color y animal print que marcaron el pasado mes de mayo cuando salieron a la venta en plena época de confinamientos.

Al contrario que en el caso anterior, su precio inicial no era elevado y rozaba los 100€. ¿Adivinas por cuanto pueden encontrarse hoy en reventa? Nada más y nada menos que puedes hacerte con unas de estas originales sneakers si pagas 4.000€. Si te decides por ellas, no olvides acompañarlas de su original 'packaging' que es un bote de helado tamaño XL.

Manteniendo ese espíritu colorido y llamativo, podemos saltar a la marca Reebok donde encontramos sus originales diseños inspirados en la saga de películas 'Toy Story'. Como no podía ser de otra forma, han lanzado dos modelos, uno que representa al vaquero Woody y otro a Buzz Lightyear.

Estas zapatillas se lanzaron a la venta sólo por Internet y para poder hacerte con ellas tenías que registrarte previamente para participar en un sorteo. Su precio original es de 185€ pero su valor ya se ha duplicado y puede encontrarse en reventa por 350€. Al estar alineadas con unas películas tan míticas que han marcado muchas infancias, seguro que serán de las más buscadas y codiciadas en el futuro.

La primer unión entre Prada y Adidas fue una edición limitada de 700 unidades numeradas que fue todo un éxito, así que era cuestión de tiempo que volviera a repetirse. El nuevo lanzamiento puede encontrarse en tres colores diferentes y a un precio de casi 450€, un valor de lo más sensato teniendo en cuenta que están fabricadas por los artesanos de calzado de Prada.

El modelo elegido para la ocasión es la famosa silueta 'Superstar' de Adidas, un diseño que este año está celebrando sus bodas de oro al cumplir 50 años y que en esta nueva versión muestra una fusión perfecta entre su lado más deportivo y el universo del lujo.

Para que una zapatilla se convierta en una codiciada pieza de coleccionista no tiene porque nacer de los talleres de firmas elitistas o famosas marcas deportivas, ni tampoco tener un precio desorbitado al alcance de muy pocos. Este año hemos vivido una auténtica revolución y la causante fueron las zapatillas de la cadena de supermercados Lidl. A un precio low cost de 15€, se lanzaron a la venta en algunos países europeos desatando la locura en redes sociales.

Las zapatillas de Lidl (15€) pueden encontrarse en reventa por unos 1.000€

Los coleccionistas de zapatillas no dudaron en correr al supermercado para conseguir la nueva zapatilla más deseada del momento. Fueron muy listos porque ahora pueden encontrarse en reventa por unos 1.000€. En España no llegaron a venderse, pero parece ser que llegarán a comercializarse aquí en los próximos meses así que habrá que estar atentos porque merecerá la pena hacer cola

Llamadas a hacer historia

Levi´s y New Balance han decidido volver a aliarse esta temporada con el lanzamiento de unas zapatillas que combinan el estilo retro de los setenta con un diseño asimétrico que mezcla lo mejor de las dos marcas y en donde el denim es el protagonista en una de las caras. Pueden encontrarse modelos tanto de hombre como de mujer donde destacan los icónicos logotipos de ambas firmas.

Replay ha firmado una asociación con Puma para la reedición en edición limitada de sus icónicas zapatillas Ralph Sampson que nacieron en los años 80 de la mano del mítico jugador de baloncesto. La nueva versión incorpora el denim con lavados eco que no precisan agua para lograr su aspecto desgastado sin dañar el medio ambiente. Además, están terminadas a mano con abrasión y coloración utilizando pigmentos naturales.

Puma ha creado también una colorida edición de su icónica familia de zapatillas RS que incorpora detalles propios de la década del 2000 y los combina con una estética futurista. La versión actual de este diseño que nación en los ochenta presenta una alegre combinación de colores, una parte superior de malla combinada con superposiciones de tejidos y un nuevo diseño de suela.

Cuatro décadas de historia en cuatro 'sneakers'

Courir, la tienda líder en el sector de las zapatillas, celebra este año su 40º aniversario, cuatro décadas de historia, colaboraciones y ediciones exclusivas. En este cumpleaños han decidido echar la vista atrás y, en unión con cuatro de las marcas más icónicas del mercado, han lanzado una serie de ediciones especiales que repasan las cuatro décadas de la cultura sneaker.

Para recordar los 80, Courir recuerda el videojuego PAC-Man de la mano de Puma lanzando una nueva versión de su silueta Ralph Sampson con detalles que recuerdan al famosos juego de arcade japonés.

Para los 90, Courir y Reebok rinden homenaje a la película 'El Odio' con una colección unisex de sneakers, ropa y accesorios que ha contado con la colaboración del director de la cinta, Mathieu Kassovitz.

Con la llegada del nuevo mileno, Courir recurre a la música electro y se alía con Adidas para sacar una nueva versión del modelo Superstar homenajeando al sello de música electrónica Ed Banger Records.

Para la década del 2010, Courir se une a la firma Andrea Crews, estampando su firma en uno de los modelos más icónicos de la marca Nike: la Blazer Mid 77. Para la creación de estas sneakers, se aplicó una técnica artesanal y muy particular: la hidrografía. Cada zapatilla se ha sumergido en pintura y, al extraerla, el resultado es distinto y exclusivo.

¿Te decides a hacerte coleccionista de zapatillas? Quizás ya lo seas y no eres consciente del valor real que tiene tu zapatero.