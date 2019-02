Ylenia confiesa todos los retoques estéticos que se ha hecho: "Con lo guapa que era yo..."

Ylenia Padilla es una de las reinas de 'GH Dúo'. Ya lo era antes de este reality, pero, aunque entró floja, desde hace unas semanas se ha posicionado como una de las claras favoritas a ganar el concurso de Telecinco, a pesar del supuesto tongo del programa.

Lo que más gusta de Ylenia es su humor y que vive en el mundo real. Es decir, ve la vida como la mayoría de la gente. No se engaña, como tanta gente del mundo del 'famoseo'. Una prueba de ello es que se rió de sí misma al comentar su hit musical, 'Pégate'. "Si mi canción triunfó, lo puede hacer todo", dijo en la casa.

Confiesa sus operaciones

Salta a la vista que la apariencia física de Ylenia no es la misma que la que tenía hace años, cuando se hizo conocida tras entrar a concursar en 'Gandía Shore' (MTV). Ella lo sabe y es consciente de que los retoques le han hecho más mal que bien.

Con lo guapa que era yo y ahora soy un cardo que flipas

"Me tengo que arreglar el labio este de morcilla que me he puesto. Con lo guapa que era yo y ahora soy un cardo que flipas. ¿Os explico por qué soy un cardo ahora? Por haberme hecho las cejas siempre con cera, ¿no? Pues hace el párpado se baja", decía Ylenia para sí misma en la casa, pero siendo consciente de que la estaban grabando.

¿Cómo te pones culo cuando tienes el culo ya perfecto?

"Por ponerme siete kilos de mierdas en el puto labio. Por ponerme culo. ¿Cómo te pones culo cuando tienes el culo ya perfecto?", añadió.

Esté como esté, el público la adora.

