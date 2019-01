El gran bajón de Ylenia en 'GH Dúo': llora desconsoladamente en el confesionario

Ylenia Padilla se ha derrumbado en 'GH Dúo'. La de Benidorm no se siente a gusto con sus compañeros de concurso, Fede y Raquel.

La situación es para ella insostenible. Tanto que ha acudido al confesionario para desahogarse con el Súper. "Son iguales y hay que tener cuidado con esta gente", decía la rubia, que estaba hecha un mar de lágrimas.

Ylenia ya dijo en el estreno del reality show que no quería formar parte de este trío, pero el programa no le dio pie a que concursase sola. Ahora, tras este gran bajón, no sabemos si finalmente el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez le permitirá ir en solitario, que es lo que más le gusta a la cantante.

Lloros también con Sofía Suescun

Este no fue el único disgusto que se llevó Ylenia. La rubia tuvo un malentendido en el salón con Sofía Suescun, con quien había tenido varios encontronazos fuera. La de Benidorm se agobió pensando que estaban hablando de ella, y Sofía le explicó que no.

"Tampoco tenemos tanta confianza, hemos hecho las paces y a mí me caes muy bien, pero también estamos en un concurso y yo no sé nada de nada”, le explicaba Ylenia a Sofía tras elmalentendido.

Ambas no pudieron contener las lágrimas, sobre todo Sofía, que intentaba explicarse con su compañera. “Desconfiada yo también soy, pero si yo voy de buenas… soy muy leal. Yo ahora no iría a malas contigo nunca”, aseguraba mientras se fundían en un abrazo.

Veremos qué ocurre con ambas, lector. Son, sin duda, uno de los grandes pilares de 'GH Dúo'.

¿Te cae bien Ylenia?