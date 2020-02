Estos son los vaqueros que están de moda (y hay mucho donde elegir)

Si hay algo que no falta en el armario de cualquier mujer (y hombre) son unos vaqueros. Da igual el estilo que te defina, tu color favorito o el tipo de ropa que necesites de diario para ir a trabajar, unos pantalones denim siempre tienen un lugar privilegiado. Si piensas que unos vaqueros son unos vaqueros... ¡estás de lo más confundido! Los vaqueros son una categoría de prenda como otro normal, así que igual que no todos los vestidos son iguales, tampoco todos los jeans lo son.

Como cualquier otro must de la moda, los vaqueros también tienen sus tendencias y éstas van evolucionando de temporada en temporada ¿Qué tipo de pantalón va a ser el favorito de la próxima primavera? ¿Qué tipo de lavado está de rabiosa actualidad? ¿Qué jeans tengo que jubilar de mi armario y desterrarlo a Wallapop? Para estas preguntas, y muchas más, Vozpópuli tiene las respuestas indicadas.

Los vaqueros estrella para el 2020

Que se te meta bien en la cabeza: El reinado del pitillo ya llegó a su fin. Da igual todos los que puedas tener en el armario o lo bien que te puedan sentir, este 2020 al hablar de moda vaquera tendrás que hacer uso de términos como slouchy, wide leg o ballon. ¿Qué tienen en común? La apuesta por una silueta clásica y unas patrones rectos que no se ajustan a todo el contorno de la pierna.

Los vaqueros rectos son la apuesta de la temporada y el culpable de ello es el revival de los 90´s que estamos viviendo en la moda. Las mentes brillantes que mueven los hilos de la industria han decidido conquistar a la generación millenial vendiéndoles la necesidad de revivir la nostalgia de una décadaque no vivieron.

A cada cual por su nombre

Vamos a comenzar una clase magistral de los vaqueros que son tendencia esta temporada. No tendrás que estudiar mucho para sacar matrícula de honor, solo afinar con tu inglés porque ninguno de ellos tienen nombre castellano.

1) Baggy

Los 'baggy' nos han acompañado con otro tipo de pantalones y ahora resucitan en tejido denim. Es un patrón ajustado al tobillo, anchos en la pierna y con una original cintura elástica que hacen que sean de talle alto.

2) Slouchy

Los vaqueros 'slouchy' son los grandes protagonistas, no serás nadie si no te haces con unos de ellos ya mismo, luego no vale arrepentirse. Es una revisión del modelo baggy, que repasábamos antes, pero con la diferencia en que los slouchy incorporan pinzas en la parte superior al modo de los pantalones chinos.

3) Cargo

Los vaqueros 'cargo' suelen ir unidos al armario masculino, pero deja atrás esta idea. Los reconocerás por sus bolsillos laterales. Se trata de un patrón con historia. La tendencia surge durante la primera mitad del siglo XX en el ejército británico cuando se usaban estos grandes bolsillos del pantalón para poder guardar mapas y otros accesorios en sus grandes bolsillos. Después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de pantalones se mudaron del campo de combate a las fábricas por su practicidad y comodidad.

5) Balloon

El 'balloon' lo dice todo con su nombre, son esos vaqueros ajustados en cintura y tobillo pero con un gran volumen en el resto de la prenda. Normalmente tienen un bajo ajustable por lo que permiten jugar con la largura y dejarlos tobilleros. Serán lo más deseado cuando empiece el buen tiempo.

6) Flare

Los vaqueros 'flare', o 'de campana' como hemos dicho toda la vida, no necesitan mucha explicación. Vivieron su auge en los años 70 y, como el Guadiana, nacen y mueren a lo largo de los años pasando de ser lo último a lo más desfasado en un abrir y cerrar de ojos. Este año están en sus horas altas.

7) Bastille

Los pantalones de campana siempre los hemos asociado al espíritu hippie de los Estados Unidos así que era necesario que apareciera una versión puramente europea. Esta respuesta es el pantalón 'bastille', un patrón acampanado que se diferencia por tener una cintura más alta y un largo tobillero que no oculta el calzado.

8) Wide leg

Este año vamos a empezar a escuchar el término 'wide leg' para definir a los pantalones más anchos que hasta ayer llamábamos palazzo y que anteayer se definían con el perfecto nombre de 'pata de elefante'. Renovarse o morir.

9) Paper bag

Por último, cerramos el repaso por los vaqueros que estarán más de actualidad en los próximos meses con el 'paper bag'. Este tipo de pantalones quedan definidos por su cintura que se arruga y se ciñe con cinturones sobresaliendo el tejido por la parte superior.

Las décadas prodigiosas

Las décadas comienzan, terminan, se dan el relevo, pero el denim siempre sigue siendo un básico. Este año 2020 vamos a vivir una alineación de tendencias que hacen que los vaqueros que han protagonizado el último medio siglo vuelvan a causar furor como el primer día.

Comenzamos abriendo el baúl de los recuerdos y retrocediendo a los años 70. Se trata de una década marcada por el pantalón de campana, una silueta ajustada en la parte superior que se abre en el tobillo y que llega a cubrir casi por completo el calzado. Es sin duda el uniforme de 'Los Ángeles de Charlie' y las enfermas por la fiebre de la música disco.

Luego llegaron los 80 donde la música disco dejó paso al punk y el rock cuyos cantantes pusieron de moda los vaqueros lavados al estilo 'acid wash'. Esta estética se rescata de nuevo en pantalones de estilo jogger de un aire deportivo que nos trasladan a la década del aerobic y los VHS de ejercicios de Jane Fonda.

En los 90 conocimos los baggies, los vaqueros perfectos para los estilismos básicos y 'minimal' que tanto nos recuerdan a la década de las tops models como Cindy Crawford, Naomi Campbell o Linda Evangelista. Hoy se recuperan junto a las zapatillas deportivas de estética retro.

Cambiamos al siglo XXI con los años 2000, una época marcada por los talles excesivamente bajos que dejaban al descubierto los ombligos (acompañados de llamativos piercings) y en ocasiones el tanga para escándalo de nuestras abuelas. Nuestras madres se escandalizaban más porque comprábamos vaqueros desgastados y con múltiples rotos cuando habían pasado toda nuestra infancia pegando parches con la plancha para disimular los destrozos en los pantalones recién estrenados.

La década pasada fue la época dorada de los 'skinny', tan ajustados que parecen más unos leggins que unos vaqueros y que obligaron en muchos casos a ponerse a régimen para sumarse a la tendencia. Como reinaron anteayer, todavía siguen estando muy presentes tanto en los armarios como en la oferta de las grandes marcas.

¿Qué estilo de vaquero es el que más te gusta? Estamos seguros que tienes un pantalón favorito, ese que mimas al máximo porque, si se rompe, es motivo de entrar en colapso.