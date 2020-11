Vanesa Lorenzo nos cuenta el ejercicio que hace con Carles Puyol (y sus trucos de belleza)

Vanesa Lorenzo (43), modelo, madre y pareja de Carles Pujol, acaba de publicar un libro con la editorial Planeta, titulado 'Crecer juntos: Yoga y disciplina positiva para afrontar los retos de la educación'.

En éste, Vanesa cuenta, desde su experiencia y con ayuda de dos profesionales, los beneficios del yoga y la disciplina positiva para afrontar la educación de los hijos, algo que también ha aplicado en el confinamiento. Hablamos con ella sobre este nuevo reto por teléfono.

PREGUNTA. ¿Por qué publicar este libro ahora?

RESPUESTA. Planeta me propuso un segundo libro, ya que el anterior ('Yoga, un estilo de vida') gustó mucho. Estuvimos pensando en la temática que podría tener el nuevo y la verdad es que el yoga estaba siempre encima de la mesa. Y justo coincidió con mi momento vital de la maternidad, así que decidí que tenía todo el sentido compartir estas filosofías que tanto me están ayudando como madre.

Vanesa Lorenzo y el yoga, unidos desde hace más de 20 años: "Mis hijos y mi pareja a veces me acompañan"

Vanesa Lorenzo se introdujo en el mundo del yoga hace más de 20 años en Nueva York. Su pasión por esta filosofía la ha llevado a ser, durante 2014, la madrina de la Free Yoga Masterclass que organiza Oysho en Madrid y Barcelona, consiguiendo reunir a más de 3.000 perso­nas en cada convocatoria.

Su pasión por el yoga se la ha contagiado, por suerte, a sus dos hijas pequeñas, Manuela y María, y al padre de éstas, el jugador del Barcelona Carles Puyol (42), con quien lleva ocho años saliendo.

P. ¿Cómo conseguiste que los niños hicieran yoga?

El libro introduce al niño al yoga a través del juego, se plantea por dos bloques de edad (preescolar y primaria) y muestra cómo la filosofía del yoga puede ayudarles, y no sólo en el plano físico sino también en la respiración, la meditación, la gestión de las emociones... Y todo va con ilustraciones, así que es muy sencillo de seguir.

En cuanto a mis hijas, yo lo he hecho con una profesora de yoga infantil, a la que van mis hijas una vez por semana. Ellas se han relacionado siempre con el yoga de una forma muy natural, ya que siempre me ven hacerlo y porque forma parte de mi día a día. Además, muchos de los ejercicios que compartimos en el libro son los que he hecho con ellas en casa, a través del juego.

P. El yoga también te impulsa a tener una disciplina alimentaria mas sana, ¿no?

R. Sí, te promueve la toma de conciencia, hacia dentro, y esto se traslada a una conciencia de tu entorno. Al final todo está en sintonía, más quieres cuidar todo lo que te rodea, y aquí también entra en juego la alimentación.

P. Bueno, he visto que tenéis un huerto y todo...

R. (Ríe) Sí. El yoga te hace mantener unos buenos hábitos de alimentación y yo quería recuperar las dinámicas de las que yo había crecido. Yo me crié en una casa con huerto, y quería recuperar esa conexión con la naturaleza. Por eso lo monté. Es todo una filosofía.

P. ¿Y has trasladado esta pasión por la alimentación sana y natural a tu pareja?

R. Carles, al ser deportista, es una persona con mucha disciplina y unos hábitos de alimentación súper buenos, así que en ese punto estamos alineados desde siempre.

P. ¿Y practicáis yoga juntos?

R. Alguna vez sí, claro, aunque él es más de pilates.

Vanesa Lorenzo fomenta la disciplina positiva para educar a los hijos: nada de castigos

Además de mostrar todo lo que los padres deberían saber sobre el yoga infantil, el libro también trata la educación de los mismos desde la disciplina positiva, que rompe con el modelo que ha imperado por mucho tiempo en la sociedad española. Este método se basa en cambiar conceptos como obediencia absoluta por influencia, autoridad por lideraz­go, críticas por empatía y premios y castigos por entrenamiento, confianza, motivación y enfoque en soluciones.

Sostiene que los niños tienen que ser tratados con el mismo respeto y la misma dignidad que los adultos: hay que establecer relaciones horizontales. Vanesa afirma que liberarnos de la carga de nuestra propia educación es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos.

P. ¿En la disciplina positiva, entiendo, no hay castigos ni nada parecido, no?

Se aleja completamente de los castigos y de los premios. La disciplina positiva entiende que un mal comportamiento de un niño oculta debajo una necesidad, y los premios-castigos tienden a corregir de inmediato un comportamiento. La disciplina, en cambio, positiva pretende acompañar al niño para comprender qué necesita para cambiar dicho comportamiento.

Es un método educativo que se basa en el respeto, la conexión, en el aliento. Busca formar niños que sean capaces, responsables... Es una educación a largo plazo, en la que se entiende que se entiende la motivación de un ser humano de pertenecer al grupo y de tener utilidad.

Los secretos de belleza de Vanesa Lorenzo

Vanesa Lorenzo es lo que parece. No tiene medias verdades. Es natural y mantiene un equilibrio tal que hasta traspasa el teléfono. Para acabar la entrevista, le preguntamos por algunos de sus secretos de belleza:

a) Su alimentación se basa en la dieta alcalina

"Suelo comer bastante variado, las verduras no faltan en mi día a día. También intento hidratarme (y no sólo de beber agua, sino también a través de los alimentos). La fibra tampoco falta en mi dieta, es muy importante para mantener un bienestar digestivo", nos dice por teléfono.

"Ah, también hay otra cosa que hace muchos años que sigo: no endulzo nada (ni azúcar, ni edulcorante). Y tomo muchas grasas buenas con omega 3, como aguacates y nueces. Intento seguir una dieta alcalina".

b) Mucha hidratación para la piel

"Me parece muy importante la limpieza de la piel antes de hidratarla. No tengo ningún producto fetiche, que recuerde. Voy probando diferentes cremas hidratantes, sérums y aceites (los aceites los uso por la noche)".

c) Su cabello natural

Para su cabello, rubio platino, asegura no tener ningún truco: "A veces, en verano, lo empapo con aceite de oliva y de coco, pero poco más".

