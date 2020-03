Este es el último grito en maquillaje y peluquería entre las españolas (y cómo conseguirlo)

La búsqueda de una imagen más natural es tendencia, especialmente entre las mujeres, y está influyendo en sus rutinas de cuidado y en los productos que utilizan. Según el último estudio sobre hábitos de belleza, higiene y cuidado personal “Face of the Nation”, presentado por la agencia Kantar, el 72% de españolas prefieren dar un aspecto más natural y afirman utilizar poco maquillaje en su día a día.

Este dato es más sorprendente aún si se compara con el 62% de las mujeres que dan esta respuesta en el resto del mundo, lo que lleva a las españolas a estar diez puntos por encima de la media en cuanto a la preferencia por conseguir un aspecto natural con el uso del maquillaje.

¿Qué entendemos por belleza natural? Según este estudio, en España se asocia a la imagen que proyectamos y no tanto a los productos, ya sea porque están realizados con ingredientes naturales o por su aportación medioambiental.

El aspecto natural está de moda

Este gusto por la naturalidad también varía de unas generaciones a otras. Las más jóvenes, de 17 a 24 años, asocian una imagen más natural a tener un aspecto cuidado, pero estudiado, y no dudan en recurrir a productos específicos para lograrlo. Entre los aliados preferidos, el ranking estaría liderado por los polvos, seguidos por correctores y con las bases de maquillaje en un tercer lugar.

Por el contrario, son las mujeres más adultas las que menos hábito de uso de productos correctores tienen. En este grupo de edad, si quieren tener una apariencia natural, dejan su rostro al descubierto libre de cualquier tipo de maquillaje o cosméticos.

Supone una oportunidad para las marcas que lleguen primero

Con estos resultados sobre la mesa, podemos repetir la frase con la que arrancábamos: La búsqueda de una imagen más natural es tendencia. Eso sí, ese aspecto natural no está reñido con otras tendencias, a priori opuestas, como el nail art omanicuras de diseño. Según este informe, en un año el número de usuarias de servicios de manicura profesional se ha elevado en un 4%.

Según Verónica Valencia, experta en hábitos de cuidado personal en Kantar y responsable del informe, “está búsqueda de naturalidad supone una oportunidad para las marcas que lleguen primero y se posicionen con una oferta acorde”.

¿Cómo lograr un maquillaje natural?

Un aspecto natural no tiene por qué estar reñido con el uso de cosméticos. Como ya hemos visto anteriormente, son numerosas las mujeres que utilizan productos como polvos correctores o bases de maquillaje para ofrecer una imagen natural pero disimulando las imperfecciones. La tendencia actual es ir maquillada, como si no estuvieras maquillada.

Además de los correctores, otro secreto infalible que recomendamos desde Vozpópuli, es saber elegir la barra de labios idónea. Cuando pensamos en labiales tenemos el problema de reducir nuestra búsqueda a los tonos rojos. Parecen los grandes protagonistas de este campo pero los nude pueden ser igualmente poderosos y llevar ese look natural que buscamos a un nivel superior.

Si piensas que los nudes no son para ti porque son demasiado sosos, o cetrinos, que no captan la atención en tus labios, te decimos que estás equivocada y que tienes que acabar con estos tópicos. Los tonos naturales no tienen por qué ser neutrales. Dentro de su paleta encontrarás colores que te permiten dar diferentes versiones de ti misma, mostrando tu lado atrevido, o el sofisticado... o incluso el provocativo.

Ha llegado la hora de liberarse y sacar tu yo más natural. Una buena elección es Free the nudes by Color Riche, los nuevos labiales mate con acabado empolvado de L’Oréal Paris. Tienen una textura suave, que complementa tu tono de piel sin desaparecer de ella, y que proporciona hidratación completa durante cuatro horas.

La nueva gama de L´Oréal París está formada por un total de ocho tonos diferentes de nude. Esto es así porque han buscado colores que puedan favorecer a todo los tipos de piel. Cada uno de ellos ha sido bautizado con originales nombres como “No Doubts”, “No Pressure” o “No Obstacle”. Tienes que encontrar el que más te favorezca y adoptarlo.

Color perfecto, duradero y protector... ¿Qué más podemos pedir?

No todo tiene que ser la imagen, también nos importa la calidad. La familia "Free the nudes" cuenta con una tecnología ultra mate que hace que el resultado no se desgaste a medida que pasan las horas. Poseen además unos aceites sedosos y unos polvos esféricos rellenadores que protegen tus labios como lo haría un bálsamo. Color perfecto, duradero y protector... ¿Qué más podemos pedir?

La responsable de maquillaje de L´Oréal París, Val Garland, nos da un último consejo para conseguir un resultado perfecto: "El tono adecuado puede mejorar tu cutis y darte un toque de elegancia. ¿Mi consejo para lucir unos labios nude? Exfolia tus labios suavemente para un acabado ultra suave”.

Peinados naturales sobre la pasarela

Si queremos predecir lo que va a ser tendencia en el futuro tenemos que poner nuestro foco en las pasarelas. Los desfiles nos dan detalles de lo que se llevará la siguiente temporada, y no sólo en cuestión de moda, sino también en cuanto a maquillaje y peluquería. Por este motivo nos hemos fijado en nuestra semana de la moda, la MBFW de Madrid, para descubrir que la naturalidad también va a invadir nuestros cabellos porque los recogidos desenfadados y las texturas naturales cobran todo el protagonismo.

“Son tendencia las melenas con texturas espontáneas y desenfadadas, que parecen hechas en el momento”, cuenta a Efe Beatriz Matallana, jefa de Peluquería de la pasarela madrileña. “Priman las texturas muy naturales sobre el pelo. La idea es imitar la forma que adquiere el cabello cuando, por ejemplo, se deshace una trenza o un recogido”. Así que decimos adiós a los volúmenes, a los cardados y a los recogidos de formas perfectas “se reduce lo máximo posible el volumen craneal, el pelo cae de forma espontánea y natural sobre la cabeza”, nos traslada la directora de peluquería.

Los peinados recargados se quedaron atrás para abrir un nuevo capítulo protagonizado por peinados más limpios, naturales y favorecedores. Uno de los looks estrella serán las coletas poco estructuradas. Para lograrlas habrá que olvidarse de peines y cepillos ya que se realizan con las manos para conseguir un toque más desenfadado.

Las tendencias no sólo determinan los peinados, también influye en los tintes y coloraciones del cabello. Este año “se llevan los colores naturales con mayor intensidad, como es el caso del pelirrojo, que viene pisando fuerte con una pigmentación muy intensa y marcada”, confiesa Bea Matallana, para muchos la peluquera más importante del país. En sus manos no sólo cae la responsabilidad de los peinados que lucen cada una de las modelos de la Mercedes-Benz fashion Week, su trabajo también es digno de ser contratado por firmas como Zara, Loewe o Mango, así como por celebrities de la talla de Elsa Pataky, Amaia Salamanca o Paz Vega.

La naturalidad está a la orden del día. Apúntate a un maquillaje limpio, un tono de labios acorde a tu color de piel y un peinado desenfadado y lucirás perfecta.