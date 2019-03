Terelu Campos, incómoda ante su desnudo, se prepara para su próxima operación

Terelu Campos es una de las protagonistas del kiosko rosa de este miércoles. La hija de María Teresa Campos ha firmado una exclusiva con la revista 'Diez Minutos' para hablar de su nueva vida tras su doble mastectomía, a la que se sometió el pasado 6 octubre.

Recogemos lo más destacado de la entrevista:

Terelu, incómoda ante su desnudo

Terelu ha hablado de su soledad en el terreno sentimental: "He decidido, y lo tengo muy claro, que no voy a tener pareja nunca más. Creo que, en ese sentido, mi vida se acabó".

Sólo el hecho de pensar en desnudarme delante de un tío… No sería capaz. En el futuro me veo sola

No se imagina, siquiera, estar en cueros delante de nadie: "Sólo el hecho de pensar en desnudarme delante de un tío… No sería capaz. En el futuro me veo sola. Sola pero asumiendo que estoy aquí y gracias a Dios se me sigue permitiendo vivir".

Recordemos que en agosto hará cuatro años que está soltera.

Su próxima operación

"Definiría estos meses con la palabra 'calvario'. Ha sido muy duro. Ha habido momentos en los que pensé que no podía con ello. Después de una experiencia así, yo creo que nunca vuelves a ser la misma. A pesar de que una se recupere y todo haya salido bien", dice Terelu acerca de su mastectomía.

Voy a quitarme grasa del abdomen, que es en el único sitio en el que me queda, para ponérmela en el pecho

"He adelgazado mucho porque no podía ni comer. He tomado cinco antibióticos diferentes, no me entraba nada en el estómago, algunos días no podía comer", apunta.

Cuenta que le queda una operación: "Es una cosa menor, simplemente quitarme grasa del abdomen, que es en el único sitio en el que me queda, para ponérmela en el pecho".

El regreso de María Teresa a la tele

Sobre los rumores que apuntaban a que María Teresa había sido despedida, Terelu confiesa que "está un poco molesta porque la gente pueda pensar que ella se ha ido. Pero no se ha ido. Es más, volverá. Y espero que no tardando mucho lo veáis".

María Teresa está un poco molesta porque la gente pueda pensar que ella se ha ido

"Mi madre a esas alturas de su vida no tenía que demostrar nada a nadie. Yo veo a mi madre fenomenal con Edmundo. Son muy parecidos, les gusta disfrutar de las mismas cosas y se respetan sus espacios, que es fundamental", finaliza.

