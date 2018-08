Terelu vuelve con su ex y se hará una doble mastectomía y Jorge Javier Vázquez pierde 15 kilos

Terelu Campos: “He decidido hacerme una doble mastectomía"

La hija de María Teresa Campos protagoniza la portada de ‘¡Hola!’ con una entrevista, por la que ha dejado claro que no ha cobrado nada, después de ser intervenida quirúrgicamente tras detectarle de nuevo cáncer de mama. Después de ello, tiene las ideas muy claras: “Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía”, tras la que se haría una reconstrucción de pecho. “En mi caso, al no existir ya tumor alguno, se haría una reconstrucción de los senos, en el mismo quirófano, nada más hacerme la mastectomía”.

Terelu Campos, de 52 años, explica el porqué de su decisión: “La otra opción, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que, después, no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito un poco de paz”. Si no se opera, la radioterapia tendría que comenzarla cuanto antes para que fuera efectiva.

Por ello ha decidido hacerse la mastectomía, si se dan una serie de circunstancias, una operación que sería en septiembre. “Sé que es una decisión difícil, pero está muy meditada porque creo que es lo mejor para mí y para mi futuro. No es que me haya levantado una mañana y haya dicho: 'Voy a hacerme esto'”, ha señalado.

La presentadora ha señalado que le sorprendió mucho la reacción de su madre, que le ha dicho que “esté muy firme” y le ha puesto como ejemplo a Angelina Jolie, que también se sometió a una mastectomía.

Terelu muestra además uno de sus miedos, el transmitirle a su hija la enfermedad. “Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no se le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mi”. De hecho ella Alejandra le pregunta si le puede pasar esto a ella también.

Terelu ha retomado su relación con su ex, Salvador Pérez

A pesar del momento delicado que está viviendo la colaboradora de ‘Sálvame’, ésta ha vuelto a recuperar la ilusión con un ex suyo,el abogado Salvador Pérez, de 36 años,-separado y con dos hijos. La pareja ya tuvo una bonita historia de amor en el año 2010, que acabó por la diferencia de edad, y ahora la han vuelto a retomar.

Los dos han pasado un fin de semana romántico en Málaga, donde se alojaron en un hotel en vez de quedarse en la casa que tiene su madre. Anteriormente ya se les vio juntos en la Semana Santa de Málaga y más tarde en la fiesta que Telecinco organizó por su décimo aniversario. (Lecturas).

La angustiosa experiencia de la hija de Fran Rivera y Eugenia

Francisco Rivera ha relatado la pesadilla que tuvo que vivir su hija Cayetana (Tana) en Ghana, África, donde estuvo como voluntaria con una ONG de Barcelona, ‘Yes We Help’. Las instalaciones eran insuficientes para alojar a tantas personas, la comida era escasa y estaba en mal estado, había desorganización y falta de información.

Lo peor fue cuando unos hombres armados irrumpieron por la noche en la habitación en la que se encontraba su hija, lo que precipitó que la embajada de Ghana en España tuviera que intervenir. “Lo pasaron muy mal. Han pasado hambre y han estado desatendidos… pero lo peor fue los hombres armados y las amenazas”, ha explicado el torero en ‘¡Hola!’.

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo también se pronunció al respecto cuando acudía al concierto de Morat con su hija, y ha anunciado que se tomarán las medidas legales oportunas. “Se va a hacer una demanda global de todas las chicas. Iremos hasta el final porque me parece impresentable que haya gentuza como ésta. Las niñas iban encantadas de la vida, con ganas de ayudar, con toda la ilusión del mundo, y se encuentran con esto. Y luego ya el episodio de las pistolas con los matones y mercenarios de este hombre… En fin”. (Diez Minutos).

Jorge Javier Vázquez adelgaza 15 kilos

El presentador de ‘Sálvame’ vive una estupenda etapa. Será el presentador de ‘Gran Hermano VIP’, ha cosechado un gran éxito con su obra de teatro ‘Grandes Éxitos’ y está feliz con su soltería. Además ha perdido peso tras una rigurosa dieta: “He perdido 15 kilos, estoy en mi peso ideal, 70 kilos”.

Jorge Javier Vázquez ha confesado que se ha hecho “más de tres liposucciones” pero que lo mejor es “una dieta sana”, ha declarado en ‘Semana’.

Gema López presume de cuerpo en su primer verano de soltera

La colaboradora de ‘Sálvame’ presume de silueta en la portada de ‘Semana’ con un bañador amarillo que le favorece mucho. Son las primeras vacaciones para Gema López tras su separación del productor y directorAntonio Pardo Sebastián.

El lugar que ha escogido como destino es Palma de Mallorca donde se encuentra disfrutando del sol y la playa junto a su hija Nadia.

La revista ‘Lecturas’ también lleva en portada el 18 cumpleaños de Ana Matamoros, la hija de Kiko y Makoke. La joven recibió la sorpresa de su hermana Laura Matamoros.

Las revistas también se hacen eco del posado de la familia real en Palma de Mallorca, donde la princesa Leonor se convirtió la protagonista y habló de su experiencia en el campamento de Estados Unidos. (¡Hola!, Semana y Diez Minutos).