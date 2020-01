Las tendencias en belleza para el 2020 que ya puedes empezar a probar

Durante el 2019 hemos podido ver un adelanto de lo que serán las tendencias en belleza durante este nuevo año. Siempre existe un grupo de privilegiados que se adelantan a las modas y las terminan imponiendo de manera masiva unos meses más tarde. Por ello, para predecir las futuras tendencias sólo hay que observar con lupa en lugares como los desfiles de moda, las alfombras rojas más importantes o los videoclips de los principales artistas del momento.

Después de este análisis, desde Vozpópuli te podemos adelantar lo que va a ser noticia en belleza durante los próximos 12 meses.

Saca las uñas

Si pensamos en belleza lo primero que se nos viene a la cabeza es la piel, quizás el pelo, o incluso el maquillaje. Pero no, lo que este año se impone es el cuidado de las uñas. La manicura deja su posición discreta para definitivamente reinar en lo que a belleza se refiere.

Si hasta el año pasado las hermanas Kardashian eran las impulsoras de la alta manicura, durante el 2019 les salió una dura competidora con la irrupción en el panorama internacional de Rosalía. Su fama ha ido in crescendo mes tras mes hasta convertirse en un icono de estilo con el "nail art" como una de sus señas de identidad. Su decoración con todo tipo de elementos, a cual más extravagante, es una constante en sus apariciones públicas y hasta a llegado a protagonizar su single 'Aute Cuture".

Súmate a las incrustaciones de brillantes, a los estampados y a los dibujos

Así que prepárate para sumarte a la moda de crear verdaderas obras de arte en tus uñas con el uso del gel o el acrílico, con incrustaciones de brillantes o cualquier otro tipo de decoración y colores llamativos, estampados o dibujos.

Un brillante maquillaje glitter

Otro de los elementos que más pueden influir en la estética es la ficción. En numerosas ocasiones, películas y series han traspasado las pequeñas o grandes pantallas influenciando en nuestra forma de vestirnos, peinarnos o maquillarnos. En esta cuestión, la ficción que más va a influir en la belleza de cara a este año es la serie de HBO 'Euphoria' protagonizada por Zendaya.

Su maquillaje, muy inspirado en la estética de los 60 y 70, destaca por el uso de purpurinas, incrustaciones de pedrería y sombras de ojos en tono neón o metalizado que dan como resultado un look de lo más fantástico. Este estilo de make up ya ha servido de inspiración a grandes firmas de lujo como Prada o Valentino.

Las celebrities ya se han arriesgado con el brillo en las alfombras rojas

A raíz de 'Euphoria', el uso del glitter en el maquillaje ha cobrado un protagonismo nunca visto en alfombras rojas donde las celebrities se han arriesgado con el brillo, ya sea en sus sombras de ojos o en los labios.

Trenzas al estilo 'Al salir de clase'

Si nos fijamos en las tendencias que veremos en cuanto a peluquería, quédate con la idea de que es el año de las trenzas. Pero no todo vale, rememora los años de tu infancia con esas trenzar largas y apretadas con un aspecto sencillo. Las hemos podido ver ya en el desfile de Dior con un cierto aire bohemio y cándido. Además, para que te sirva de inspiración, fue el peinado elegido por Cristina Pedroche para su look más importante del año, el de las últimas campanadas.

Como decimos, el estilo colegial triunfa en el cabello, pero no sólo piensen en el look uniformado de colegio privado, también en el peinado perfecto para una clase de gimnasia. Las trenzas denominadas "boxer", que no son más que dos trenzas de raíz simétricas a cada lado de la cabeza, se usarán más allá del ring y los momentos para hacer deporte. Si no te lo crees, basta con que le eches un vistazo al desfile de Paco Rabanne para que te sirva de clase magistral de inspiración.

Atención a las cejas

Parece que por ellas no pasan los años, pero todo lo contrario, las cejas también vives sus modas cíclicas. Hemos pasado por temporadas en las que se llevaban ultrafinas y otras en las que la tendencia era la contraria con una ceja gruesa cuyo mayor defensora fue la modelo Cara Delevingne. ¿Qué nos depara el 2020? Pues lo que nos espera es el estilo al que ya se ha bautizado como "lion mane" y que no es otra cosa que las cejas grandes con un aspecto despeinado. Si no te atreves con ellas, sólo tienes que dejarte convencer por la cantante Dua Lipa, la abanderada de este estilo de cejas.

El entrecejo es la tendencia más radical en belleza

Si quieres dar un paso más, la tendencia más radical que veremos será el entrecejo, todo un homenaje a Frida Kahlo que ya ha utilizado Rosalía en su video "A Palé" donde aparece de esa estampa y que repitió mas tarde en la gala de los Premios Grammy Latinos.

Ya puedes empezar a prepararte para preguntarle a tu espejo eso de "¿Quién es la más guapa de este reino?"