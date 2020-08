La tendencia de los 'crop tops': llegó la hora de lucir ombligo

El verano, o mejor dicho, las vacaciones empiezan a dar sus últimos coletazos y las noticias de vuelta al cole, la oficina o la rutina nos invaden por todas partes. En este momento del año ha llegado la hora de presumir de los resultados de nuestra inversión en horas de sol durante las últimas semanas y enseñar con nuestros estilismos diarios la máxima piel bronceada que el decoro nos permita.

Sí, es el momento de aprovechar los últimos días de minifaldas, sandalias y tirantes. Pero no nos olvidemos de una de las prendas estrella de esta temporada estival: el crop top. La moda nos ha invitado durante este verano a lucir ombligo y, aunque resulte una tendencia tiránica porque nos obliga a tener un vientre de revista, este tipo de prendas serán tus mejores compañeras para los últimos días de verano.

¿Piensas que sólo existe un tipo de crop top? ¡Para nada! Podemos sumarnos a la tendencia de diferentes formas eligiendo distintos tipos de prenda que hacen posible que los tops se adapten a cualquier estilo. Hoy, desde Vozpópulilo demostramos eligiendo los diez tipos de crop tops que más se llevan este 2020. Léelo... y luego ponte a hacer abdominales.

El crop top clásico

Un buen crop top es aquel que dejará a la vista tu abdomen pero puedes elegir entre diferentes alturas, desde aquellos que terminan bajo el pecho hasta aquellos que lo hacen por encima de la cintura. Se trata de una prenda que no tiene muchas reglas más y que podrás elegir en cualquier tejido, color, estampado o patrón.

Si quieres darle uso a la vuelta de la rutina, lo mejor es que apuestes por diseños neutros, en blanco o negro por ejemplo, que podrás lucir bajo camisas, chalecos o 'blazers'. Otra gran apuesta puede ser elegir un total look y acompañar al top con una falda, pantalón o bermudas realizados en el mismo tejido o estampado.

Los tops lenceros

Te adelantamos que una de las tendencias más fuertes para el próximo invierno son las transparencias así que la lencería cobrará un protagonismo máximo durante los próximos meses. Puedes adelantarte a la moda y elegir un top de estilo lencero. Para no cometer fallos, basta con que selecciones ricos tejidos como el raso o el satén o adornos de finos encajes.

Este tipo de tops quedarán increíble con tus looks nocturnos. Combínalos con ajustados pantalones o faldas entubadas y tendrás un outfit de fiesta de primera. ¿Otra opción? Usarlos durante cualquier momento del año bajo un traje sastre, incluso para ir a la oficina.

Un buen corte de mangas

Una de las tendencias que más fuerte está pegando este verano son las mangas abullonadas y este tipo de detalles encajan de maravilla con los tops ya que le añaden un toque bucólico, romántico e incluso campestre cuando los estampados acompañan.

Las mangas pueden ser de dos tipos. Por un lado tenemos las de tipo farol que son cortas y tapan sólo los hombres. También encontraremos diseños con mangas francesas o cortes 3/4 que son incluso más largas que el propio top y que elevan a la máxima potencia la idea de una manga abullonada.

Hora de lucir hombros

Los crop tops no sólo nos permiten presumir de abdomen, si utilizas algunos tipos de patrón son una prenda que te hacen destacar los hombros y el escote. Cuidado con el bronceado en esta zona porque requiere que hayas tenido precaución para impedir las antiestéticas marcas del bañador.

Para lograr un escote favorecedor de hombros tenemos muchas opciones entre las que elegir. Podemos optar por la más minimal que son los tops tipo bandeau, hasta tops con escotes palabra de honor. Sin embargo, las tendencias han decidido que este verano la estrella será el escote Bardot, llamado así por la famosa actriz, y que es aquel de tipo barco que cruza de un hombro hasta el otro.

Sujetador a la vista

Otro de los tops más fuertes de este verano son los tipo sujetador. Son los más minis pero pueden resultar de lo más favorecedores. Elige diseños armados donde se dé un mayor protagonismo al pecho gracias a detalles como lazadas o cazuelas.

Este tipo de sujetadores exteriores también encajan de maravilla para hacerse un total look así que es la oportunidad perfecta para aprovechar las rebajas y hacernos con un pantalón o falda a juego. Nuestra recomendación es combinarlos con una falda con volumen que equilibre la silueta y con la que lograrás un estilismo ultra femenino.

Una blusa corta

Los tops pueden evolucionar en otro tipo de prendas a las que se le quiten unos cuantos centímetros de largura para dejar al aire el ombligo. Entre este tipo de nuevas opciones la más generalizada son las blusas. Como estas formas están tan de moda, no te será difícil encontrar una camisa corta en cualquier estilo, desde las más informales con aspecto boyfriend hasta las más elegantes que podrás utilizar en eventos nocturnos.

Podemos encontrar opciones de manga larga, manga corta, cuello con solapas abiertas, escote cerrado... incluso podemos ponernos manos a la obra y darle un nuevo aire de tendencia a alguna camisa que tengamos olvidada en el armario y a la que no le demos ya uso.

Anudadas a tu ombligo

Siguiendo el estilo camisero, una de las opciones favoritas para la mujer este verano son las camisas anudadas. Es una fórmula casera de convertir una blusa en un top y te permitirá resucitar camisas viejas, diseños que se te hayan quedado grandes o herencias de padres, hermanos o novios.

Si lo tuyo no es la ropa de segunda mano, tranquila que las marcas han hecho el trabajo por ti y podrás encontrar en las tiendas diseños con su nudo ya hecho listos para ser estrenados al momento. Si vas a optar por este estilo, nuestra recomendación es que busques una estética masculina o vintage.

En formato camiseta

Otra opción es tirar de camisetas cortas para mostrar ombligo. Es sin duda la mejor alternativa para las chicas más jóvenes, no sólo porque son diseños más casual, sino porque los dibujos, colores y estampados también van dirigidos a las nuevas generaciones.

En este tipo de camisetas cortas es donde más reina el aspecto DIY (do it yourself / hazlo tú misma) aunque sea falso. La idea es dar la sensación de reutilizar prendas usadas así que elige diseños que parezcan antiguos o incluso propios de otras épocas encontrados en alguna tienda vintage.

Sudaderas 'teenager'

Otra de las opciones más juveniles son las sudaderas cortas. Aquí lo que se lleva es una estética casi infantil, como una adolescente a la que la ropa se le ha quedado pequeña. Por eso se trata de diseños donde se encuentras dibujos que recuerdas a nuestra infancia, sea cual sea tu generación, ya que hay referencias al cine y la televisión que encajan con cualquier quinta.

Otra opción será apostar por llamativas sudaderas de aspecto deportivo y que pueden tener hasta capucha. Son prendas que parecerán sacadas de las canchas de basket del Bronx o del último videoclip de una reina del hip hop.

Hasta para abrigarnos

Para terminar llegamos a una opción que puede resultar una contradicción por sí mismas. Son las cazadoras cortas, un tipo de prendas de abrigo, ideales para el entretiempo, pero que no llegan a cubrir por completo la cintura. Nuestras abuelas se escandalizarían y no pararían de repetir que vamos a coger frío en los riñones... pero la moda es la moda.

Parece que este tipo de cortes nos acompañarán durante el otoño así que podemos empezar a preparar nuestros armarios porque seguramente en unos días agradezcamos tener a mano una cazadora. Nuestra recomendación es elegir un estilo 'casual' y deportivo o invertir en una nueva chaqueta vaquera que siempre funciona como fondo de armario.

¿Te arriesgas a enseñar el ombligo este verano? Como has visto hay mil fórmulas para hacerlo y no tienes que renunciar en ningún momento a tu estilo.