Susanna Griso estalla en las redes tras utilizarse su imagen para un fraude

La presentadora de ‘Espejo Públibo’ ha mostrado su indignación en las redes sociales después de descubrir que una marca de productos adelgazantes, Chocolife, estaba utilizando su imagen sin su consentimiento y publicaba una entrevista falsa con Susanna Griso, que en el anuncio llaman ‘Sussana Griso’.

La periodista ha estallado en las redes sociales ante este fraude y ha escrito: “Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa”. Junto a los hashtags “fakenews” (noticias falsas), “estafa” y “todomentira”. Susanna ha publicado junto a estas palabras el anuncio en el que aparece su imagen.

En otra publicación de Instagram ha escrito: “Adjunto el nombre del producto para que sepáis que todo es mentira, también la entrevista. Ni mi nombre escriben correctamente. Y facebook se lava las manos. #fakenews #fraude #dietasmilagrosas”.

No es la primera vez que le pasa, ya le ha ocurrido en dos ocasiones anteriores, y tampoco es la primera famosa a la que le ocurre. Por ejemplo, la presentadora Carlota Corredera también llegó a denunciar esto mismo, que se utilizaba su imagen para publicitar productos adelgazantes.