Susanna Griso habla tras publicarse que se separa de su marido Carles Torras

Susanna Griso, de 51 años, ha hablado después de que se haya publicado este miércoles que se separa de su maridoCarles Torras, de 53 años, con el que llevaba casada desde 1997. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa después de llevar 23 años juntos y tener tres hijas en común.

Después de que la revista 'Semana' hablara de separación, la presentadora de 'Espejo Público' ha explicado qué es lo que ocurre en su relación a través de su representante Francesc Parellada. "Han decidido hacer un paréntesis como pareja, al igual que le ha pasado a muchas otras", ha señalado a la revista '¡Hola!' trasladando la versión de la periodista.

Así las cosas, parece que el matrimonio ha decidido darse un tiempo y ver qué si están mejor juntos separados aunque pasarán juntos las Navidades en su casa de Madrid.

El círculo más cercano de la pareja era conocedor de esta crisis en su relación. Sin embargo, teniendo en cuenta la explicación de la presentadora catalana, la decisión que ha tomado no tendría por qué ser una separación definitiva, al menos por el momento.

Susanna Griso y Carles Torras pasarán juntos las Navidades con sus tres hijos

A pesar de la crisis de pareja y de las diferencias que puedan tener, siguen teniendo una buena relación sobre todo por el bienestar de sus hijos Jan, de 17 años, Mireia, de 14 y Dorcette, de 6 años, -adoptada en Costa de Marfil en el año 2018-, con quienes pasarán las Navidades.

"El tiempo dirá si es definitivo. Lo que sí te puedo decir es que pasarán la Navidad juntos con la familia en Madrid", ha confirmado el representante de la presentadora.

Se casaron en 1997

Casualmente, una semana y media antes de conocerse esta noticia, Griso habló en el plató de cómo su marido le pidió matrimonio cuando se encontraban a bordo de un avión en Nevada con destino España.

Sin embargo,no lo recordaba con exactitud. "No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo", señaló para después explicar que "no fue una pedida como tal, lo hablamos".

La boda de la pareja se celebró en 1997 y llevaban 23 años casados.

El motivo de la separación temporal

La causa que les habría llevado a romper temporalmente habría sido "el desgaste". Aunque también podría haber sido motivada por la ideología política de Carles, que es un independentista radical, que Susanna no comparte.

En los últimos años, los tuits de Torras han causado cierta polémica debido a su defensa a ultranza de la independencia de Cataluña. "Una situación que ha traído algún problema a su matrimonio", según ha publicado 'Semana'.

Torras, que es periodista y director de contenidos de la productora Magnolia, se ha mostrado abiertamente a favor del referéndum en Cataluña y se ha referido a la comunidad autónoma como "país".

Una época difícil para Susanna Griso

Los últimos años no han sido nada buenos para Susanna. Además del 2020 que ha sido un año duro para todos a causa de la pandemia del coronavirus y los confinamientos, el 27 de junio de 2019 sufrió la pérdida de su hermana mayor.

Esta muerte fue un duro golpe para la periodista ya que dos años antes, en noviembre de 2017, perdió a su madre, Montserrat Raventós, a causa de un ictus. Anteriormente, también le tocó pasar el duelo por el fallecimiento de su padre, Paco Griso, un reconocido empresario textil catalán.

Anteriormente al fallecimiento de sus padres y su hermana mayor, la periodista sufrió la pérdida de uno de sus hermanos mayores.