'Superviviente' gala 11: el expulsado, los nominados y un test de embarazo en directo

La gala 11 de 'Supervivientes' ha llegado con varias novedades a Telecinco. En primer lugar, José Antonio Avilés, Albert Barranco y Jorge Pérez se han jugado la continuidad en el reality.

Por otro lado, los robinsones han vivido la esperada unificación, por lo que han desaparecido los bandos de siervos y mortales.

Además, se ha elegido a los nuevos nominados y la única pareja del reality, conformada por Ivana Icardi y Hugo Martín, no ha pasado por su mejor momento.

Ivana y Hugo, ¿ruptura en 'Supervivientes'?

El romance de Ivana y Hugo, ex de Adara, parecía ir viento en popa. Llegaron, incluso, a protagonizar una noche de pasión bajo una esterilla mientras en plató se les acusaba de montaje.

El conflicto entre ambos surgió en una prueba de recompensa en la que Ivana y Hugo se disputaron un pepito de ternera. Ella se alzó con la victoria y Hugo se mostró muy molesto con ella, calificándola de "egoísta" mientras hablaba con Jorge y dejando caer que su relación había finalizado: "Me he quedado sin novia".

No entiendo nada de lo que ha pasado con Hugo, me está matando no saberlo Ivana Icardi

En la gala de hoy, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a la pareja cómo se encontraba. "No entiendo nada de lo que ha pasado con Hugo, me está matando no saberlo", ha respondido Ivana.

Por su parte, Hugo ha alegado que "hay cosas que no fluyen" y que su distanciamiento es para "protegerse a sí mismo". "Yo pensé que te tenía, que iba a salir con vos", ha afirmado la joven entre lágrimas mientras la disputa ha ido adquiriendo tinte de culebrón.

Posible embarazo en 'Supervivientes 2020'

Por si la situación de Ivana y Hugo no era lo suficientemente compleja, ha aparecido un nuevo problema. Jorge Javier ha dado paso a un vídeo en el que Ivana aseveraba que este mes no le había venido la regla, algo que podría indicar un posible embarazo.

"No me cuadran las cosas, quiero quedarme tranquila...", ha dejado caer Icardi dando a entender que deseaba hacerse un test de embarazo. Minutos más tarde, Jorge Javier ha vuelto a ahondar en el conflicto de los desenamorados e Ivana se ha roto delante de sus compañeros.

Ivana se rompe: "Siempre me pusieron en duda a mí y lo que yo viví fue real" https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala11pic.twitter.com/QERAKk9nxp — Supervivientes (@Supervivientes) April 30, 2020

Para echar leña al fuego, Avilés ha sacado el tema de la relación de Hugo con Adara, aunque el argentino no le ha dado mayor importancia. Finalmente, tanto Ivana como Hugo han dejado en duda si estarían dispuestos a volver.

Ivana Icardi se somete a un test de embarazo en directo

Jorge Javier ha invitado a Ivana a abandonar la palapa para que pudiese hablar con el equipo médico del programa. Sus compañeros han contemplado su salida con misterio, aunque todo ha quedado claro cuando ella ha regresado.

Me he hecho el test solo para quedarme tranquila Ivana Icardi

"Me he hecho el test solo para quedarme tranquila, pedí esta mañana que me lo hicieran. Me da mucha vergüenza por mi familia", ha explicado Ivana al volver a entrar en palapa. Para romper el misterio, también ha revelado el resultado de la prueba: "No estoy embarazada, es por la pérdida de peso".

El expulsado y los nominados de la gala 11 de 'Supervivientes'

El primer concursante en salvarse esta noche ha sido Jorge Pérez. El guardia civil ha sido el más apoyado por la audiencia de 'Supervivientes', dejando a Avilés y Barranco en la palestra.

El periodista de 'Viva la vida' ha sido el menos votado, por lo que ha abandonado definitivamente el programa mientras que Albert ha sido salvado. Avilés ha aprovechado para volver a pedir disculpas a Rocío Flores y dar las gracias al programa.

Así ha sido el momento de la EXPULSIÓN de José Antonio Avilés, ¿te lo esperabas?🔄 Sí❤️ Nohttps://t.co/0FBgMJbayp#SVGala11pic.twitter.com/bKoqnLGqTd — Supervivientes (@Supervivientes) April 30, 2020

En la nueva unificación, Ivana Icardi se ha proclamado como lideresa frente a Hugo. Tras su triunfo, han tenido lugar las nominaciones en las que los concursantes han podido nominar a dos compañeros. Los elegidos han sido Yiya, Hugo y Jorge. Finalmente, Elena se ha añadido a la lista por decisión de Ivana.