Final de 'Supervivientes': el antes y el después de los concursantes tras adelgazar más de diez kilos

Tras 15 semanas de concurso en Honduras, Supervivientes 2020 alcanza este jueves 4 de junio en Telecinco su gran final.

Uno de los cuatro finalistas –Ana María Aldón, Hugo Sierra, Jorge Pérez y Rocío Flores- se proclamará ganador de la edición y se alzará con el premio de 200.000 euros, más todo el sueldo ganado por cada semana que ha permanecido en el concurso.

El antes y el después de los 'supervivientes' tras adelgazar muchísimos kilos de peso

Supervivientes es una edición muy extrema en la que los concursantes comen lo que encuentran y pescan, además de latas de conservas, arroz y algún que otro plato que pueden ganar en las pruebas.

Por ello, los participantes pierden siempre muchos kilos de peso. Repasamos todo lo que han adelgazado los participantes de esta edición, por orden de expulsión (cuántas más semanas hayan pasado en Honduras, mayor es el peso que han perdido):

Rocío Flores: 15,6 kilos

Rocío Flores cada vez se notaba más y más delgada. La joven ha adelgazado 15,6 kilos. "Me he quedado sin culo. Quiero llorar. Se me ha afinado muchísimo la cara, estoy albina en las raíces. Me veo más niña y menudita, como decía Jorge. Mi padre me dirá que soy igual que mi abuelo Pedro", señalaba.

Jorge Pérez: 17 kilos

El guardia civil no pudo contener las lágrimas al verse en el espejo: ha perdido 17 kilos pero no fue eso lo que le preocupó, sino que sus hijos no le reconociesen por su profunda barba.

Hugo Sierra: 14,8 kilos

Hugo también se emocionó mucho al mirarse al espejo. El concursante se vio muy delgado tras perder 14,8 kilos.

Ana María Aldón: 9,6 kilos

La mujer de Ortega Cano regresó a España totalmente cambiada. Tras haberse rapado en Honduras, la concursante volvía con 9,6 kilos menos.

Albert Barranco: 10,9 kilos

Albert Barranco se dejó en la isla 10,9 kilos.

Ivana Icardi: 13,7 kilos

Ivana volvió tras su aventura con 13,7 kilos menos. "Estoy flipando, esta no soy yo, soy un chupa chups, solo cabeza", fue su reacción al ver su reflejo.

Yiya: 13,5 kilos

Yiya fue la única superviviente que se apenó por haber perdido peso. La concursante adelgazó 13,5 kilos y lamentó marcharse "con piernas en vez de jamones".

José Antonio Avilés: 23,2 kilos

José Antonio Avilés adelgazó 23,2 kilos tras semanas en Honduras. El superviviente confesó que antes de participar había recibido una mala noticia de salud causada por su peso.

Nyno Vargas: 18,5 kilos

Nyno ha sido uno de los supervivientes que más peso ha bajado en la edición: 18,5 kilos.

Fani: 6 kilos

Fani perdió 6 kilos durante el reality. "Se me ha ido la piel de naranja y todo", decía al verse frente al espejo, muy contenta.

Ferre: 12,5 kilos

Ferre se dejó en Honduras 12,5 kilos. El superviviente se fue contento porque al menos no había perdido "la figura".

Cristian Suescun: 11,6 kilos

Cristian Suescun fue el primero en estrenar las dos cifras en una bajada de peso. El superviviente volvió a España con 11,6 kilos menos.

Vicky Larraz: 5,6 kilos

Vicky Larrazperdió 5,6 kilos.

Alejandro Reyes: 6,5 kilos

Alejandro Reyes perdió 6,5 kilos durante su concurso. "Estoy superdelgado. Esto no es normal. Mi cuerpo está como raro", dijo al verse.

Bea Retamal: 4 kilos

Bea fue la primera expulsada pero un par de semanas en Honduras le bastaron para perder casi cuatro kilos. Me veo las piernas muy finas. Y mi cara... Tengo las cejas como dos gatos tumbados", dijo.

Y esto es todo, lector. ¿Qué pérdida de peso te parece la más llamativa?