Sandra Barneda, traicionada por sus compañeros de trabajo

Las puertas de la televisión se han cerrado para Sandra Barneda. Al menos, de momento. La catalana, de 43 años, ha roto contactos con Mediaset, o quizá ha sido al revés, pues la mayoría de personas que han trabajado con la periodista comentan que no tiene un carácter fácil.

Los últimos en hablar al respecto han sido los empleados de la productora Bulldog, la responsable de 'Supervivientes', que ha decidido no contar con Barneda para su nueva edición.

Barneda, traicionada por sus compañeros

Desde la mencionada productora desvelan a 'LOC' que no es sencillo trabajar con Barneda, ya que es muy exigente: "Siempre intenta aportar muchas ideas, pero, a veces, sobrepasa sus límites como presentadora y cuestiona los trabajos de guionistas y de la dirección".

Además, daba menos audiencia: "Las galas de los domingos siempre tenían menos audiencia que las de los martes y los jueves, y eso le generaba inseguridad", aseguran desde Bulldog.

Lo cierto es que estas declaraciones que señalan el supuesto mal carácter de Barneda no son las primeras. Hace unos días, 'Lecturas' publicó que los compañeros que habían trabajado con ella tampoco estaban a gusto: "El ambiente de trabajo en los debates de 'GH VIP' era complicado porque la presentadora no permitía ningún error".

YouTube, su opción B

Sandra Barneda comenzó en 2009 en Mediaset, y desde entonces ha tenido muchos fracasos encadenados de audiencia, como te contamos aquí. En 2016 probó suerte en los realities como presentadora de los debates y remontó, hasta que Jordi González le comió la tostada.

Paolo Vasile, de momento, no tiene pensado contar con ella. Y las productoras parece que tampoco. Al no tener ningún proyecto, Barneda se ha pasado a YouTube, donde se ha abierto un canal en el que hace entrevistas.

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber. Estoy harta de pasar de puntillas por las cosas, soy intensa, hay que atreverse y crear comunidad. Te voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa", aseguraba en su primer vídeo.

Como vemos, y de momento, Barneda tiene cerradas las puertas de la tele, tanto por cuotas de audiencia como por la relación con sus compañeros.