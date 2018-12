Rocío Flores arremete contra su madre Rociíto y felicita a su padre tras la victoria judicial

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Rocío, ha roto su silencio después de mantenerse callada durante varios meses en la batalla judicial en la que estaban inmersos sus padres.

Hace dos semanas, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la denuncia por malos tratos psicológicos continuados que la hija de Rocío Jurado había interpuesto contra el ex Guardia Civil. Un varapalo para Rociíto pero el fin de la pesadilla de Antonio David Flores y su familia, que temieron que acabara entrando en la cárcel.

Las palabras de Rocío Flores hacia su madre son demoledoras. Ha cargado duramente contra ella, acusándola de haberles hecho pasar “una pesadilla” durante casi dos años “de incertidumbre y dolor”, haber convertido estos últimos meses en “la etapa más dolorosa” de su vida tras librarse la batalla “más frívola y dolorosa”.

La joven también ha querido felicitar a su padre por la victoria judicial. Este es el mensaje íntegro que ha escrito Rocío en las redes sociales, al que ha acompañado con una tierna foto con su padre. “Buenas tardes familia, como sabéis he estado un tiempo retirada de las redes sociales, después de recibir muchísimos mensajes felicitándome os lo cuento, por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevábamos viviendo casi 2 años, de incertidumbre y dolor, doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido, gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca, ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros, necesitaba desconectar y celebrarlo con los míos. Antonio David Flores enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa. Dicho esto, gracias a cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos, gracias de corazón”.