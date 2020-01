La razón por la que Rocío Flores ha acabado ingresada en el hospital: esto le ocurre

Rocío Flores Carrasco ha preocupado a todos sus seguidores por suingreso en un centro hospitalario. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha subido este miércoles fotos desde el Hospital Quirón de Madrid.

La razón de este revés en su salud ha generado un gran desconcierto, por eso ella misma se ha visto obligada a aclarar qué le sucedía.

Por qué Rocío Flores acabó ingresada

Rocío ha dicho vía redes sociales qué le había ocurrido y ha confesado que ha pasado la noche en el hospital: "Ayer recibí una locura de mensajes preguntándome que qué me pasaba. Me hicieron una pequeña cirugía en la boca. (...) Estoy bien, y estoy perfecta. Solo que, como me tuvieron que sedar, me dejaron todo el día y toda la noche en el hospital. Ayer no dije nada porque no podía hablar y estaba medicada".

Había preocupado a sus seguidores

"Una de médicos por aquí, buenos días, mundo. A disfrutar", escribió en su Instagram este miércoles, con una foto junto a la mujer de su padre, Olga Moreno, que ya es casi como su madre.

Todo el mundo pensaba que sería una visita rutinaria, pero a las pocas horas compartió otra foto en la que ya aparecía ingresada en una habitación de hotel. En la instantánea sale con su novio, Manuel Bedmar, con quien lleva saliendo ya tres años. Todo esto generó cierto desconcierto. Ahora ya se sabe que no ha sido nada grave y que la joven se encuentra en perfecto estado.

¿Qué tal te cae Rocío?