La crítica de Rocío Crusset, hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, sobre la gestión del coronavirus

Rocío Crusset, de 25 años, hija de los periodistas Mariló Montero y Carlos Herrera, ha estado ausente de las redes sociales unas semanas. Los fans de la modelo ya comenzaban a preocuparse por ella, por esta razón la joven ha publicado un extenso post en Instagram en el que explica por qué ha estado desconectada y qué le parece la gestión del coronavirus.

La crítica de Rocío Crusset sobre la gestión del coronavirus

"¡Hola a todos! Algunos me preguntáis por qué no he manifestado mi opinión sobre la situación actual en las redes, así que os cuento un poco. El cambio radical de rutina, que todos estamos viviendo, ha hecho que no pudiera mantener el perfil activo como de costumbre, ya que he preferido mantenerme informada, comprender la situación, evaluar las prioridades, sin distracciones, más allá de mis metas personales. Creo que es más importante que enseñar cómo me maquillo que ya habrá tiempo... ¿no creéis?", comienza diciendo Rocío, quien vive en Nueva York.

Estoy disgustada con la gestión de la crisis sanitaria y económica, y preocupada por el futuro que nos depara, de ahí mi desconexión

"Actualmente, tenemos a nuestra disposición herramientas de comunicación que nos permiten estar conectados personal y profesionalmente, y la verdad que es una suerte. Hasta ahora no me he sentido lo suficientemente cómoda como para poder subir ningún contenido, ni contar a qué dedico mi tiempo durante estos días de confinamiento, y creedme que me hubiera encantado hacerlo. La situación es tan seria, que he decidido priorizar por lo que desde mi opinión es más importante", continúa.

"Durante la cuarta semana del estado de alarma (aunque preferí aislarme antes, por lo que ya se preveía) puedo decir que he superado esta fase, me siento más relajada y comprendiendo la situación, casi inevitable. Estoy disgustada con la gestión de la crisis sanitaria y económica, y preocupada por el futuro que nos depara, de ahí mi desconexión. En estos momentos, y con cautela, ya me siento capaz de trasladaros todo mi apoyo y ánimos, saldremos adelante con más fuerza que nunca", finaliza la maniquí, que trabaja para Victoria's Secret.

Una familia unida

La familia formada por Mariló Montero, Carlos Herrera y sus dos hijos sigue muy unida, a pesar de que los periodistas se separasen en 2011 tras veinte años de matrimonio.

De hecho, el hijo de la pareja y hermano de Rocío, Alberto (26) dijo en una ocasión que pasan siempre la época estival juntos los cuatro: "Una de las cosas que hicieron bien mis padres a la hora de separarse es lleva una vida normal. Pasamos Navidades juntos, pasamos Reyes juntos… Yo muchas veces les digo que no somos pequeños, que si quieren pueden ir por su lado, pero qué va. Están encantados de hacerlo y eso hace que veamos la familia como un conjunto, es gracias a mi madre y a mi padre".

Los hermanos también se quieren con locura. Al respecto, ella ha dicho en varias ocasiones que el único yverdadero hombre de su vida es su hermano, el cantante Alberto Herrera, de 26 años.